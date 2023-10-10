Во Всеволожском районе прошел форум «Приемный родитель»

На территории конного клуба «Вента-Арена» собрались вместе родители из приёмных семей, представители общественных благотворительных организаций, психологи, специалисты органов социальной защиты, опеки и Центра занятости населения. Форум приемных родителей объединил в себе разработанные и апробированные программы, основанные на квалифицированном психолого-педагогическом сопровождении и кураторстве семей-наставников, что помогает повысить родительскую компетентность и снять риски эмоционального выгорания.

Как сообщает Министерство просвещения РФ, сегодня в стране проживает 390 тысяч детей-сирот. Однако большинство этих детей, а именно 352 тысячи благодаря социальной политике государства уже нашли свои семьи и воспитываются приёмными родителями. В Ленинградской области решению этой проблемы уделяется значительное внимание. Немаловажную роль в этом играет Форум «Приёмный родитель». Сам проект направлен на развитие системы наставничества в помощь семьям 47-го региона в целом и Всеволожского района в частности, желающим принять детей, находящихся на попечении.

Приёмные родители, которые уже не первый год воспитывают детей, становятся прекрасными наставниками для желающих принять ребёнка. Опытные участники форума делятся своим позитивным опытом и помогают разобраться, как выстроить отношения так, чтобы каждый из новых членов семьи сумел адаптироваться к произошедшим изменениям и легко пройти кризисный период.

Главной целью мероприятия, организованного при поддержке гранта губернатора Ленинградской области автономной некоммерческой организацией «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие», стало широкое обсуждение проблем и вариантов их решения в области обучения и повышения родительских компетенций кандидатов и замещающих родителей, а также актуальные вопросы совершенствования работы школ приёмных родителей Всеволожского района.

В течение шести часов на площадках Форума в групповых тренингах и учебных семинарах обсудили вопросы интернет-безопасности, повышения родительской компетенции и информированности. Экспертами на занятиях выступили специалисты центра системных инициатив Совета по информационной безопасности палаты молодых законодателей Совета Федерации РФ и службы психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений Всеволожского района, АНО «Центр медиации».

Поскольку 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника, на Форуме не обошли вниманием вопросы образования замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители, а также вопросы образования детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, в том числе актуальные практики профориентации и выстраивания индивидуальных образовательных траекторий для детей данной категории.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, по материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Фото Алекса АНДРЕЕВА