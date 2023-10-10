Александр Дрозденко подарил новые скрипки музыкантам из Сертоловской школы искусств

Сертоловская детская школа искусств по праву считается одной из лучших в Ленинградской области. Здесь работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, знающий и любящий своё дело. Свидетельством тому – регулярное участие воспитанников школы в региональных и федеральных конкурсах различных уровней и направлений. И не просто участие – многие учащиеся сертоловской ДШИ являются лауреатами конкурсов, занимают на них призовые места.

Ученицы старших классов школы Диана и Виктория обучаются по классу скрипки. Они часто с успехом представляют образовательное учреждение на конкурсах и концертах. В прошедшую пятницу девочки вместе с родителями были приглашены на встречу с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко. Сопровождал на мероприятие Диану и Викторию директор школы.

На вопрос, в чём причина такого особого внимания губернатора к этим ученицам, директор ДШИ Михаил Юрьевич Коновалов подчеркнул: «Творческое становление и развитие Дианы и Виктории находятся под постоянной заботой и особым вниманием преподавателей и администрации школы. Дополнительная забота особенно нужна, поскольку девочки растут в семьях защитников нашей Родины – участников Специальной военной операции. За лето девочки значительно подросли, и им уже необходимы новые инструменты для обучения. Обратившись в благотворительный фонд помощи «Ленинградский рубеж», к его руководителю Виталию Алексеевичу Будникову с просьбой помочь детям, чьи папы участвуют в СВО, мы получили оперативный положительный ответ. Сообщение передали губернатору Ленинградской области, и Александр Юрьевич Дрозденко сразу распорядился выполнить просьбу и помочь девочкам».

И вот уже в прошедшую пятницу, 6 октября, Диана и Виктория из рук губернатора получили столь желанный и такой необходимый подарок. Во время общения Александр Юрьевич поинтересовался у девочек об их успехах и дальнейших планах. Были затронуты также вопросы необходимой социальной поддержки этим семьям.

«Девочки показывают большие успехи, стремятся к обучению на таком сложном инструменте. Для нас очень важно, чтобы дети, которые хотят, стараются и стремятся учиться, такую возможность имели. Я желаю девочкам успехов в учебе. Меня заверили, что инструменты – достойные для того, чтобы учиться и выступать. Я думаю, что это не последний инструмент в вашей жизни, если станете профессиональными музыкантами», – сказал, обращаясь к участникам встречи, Александр Дрозденко.

Встреча и общение с губернатором наверняка надолго останутся в памяти юных музыкантов.

Михаил БОНДАРЧИК

Фотографии сайта Сертоловской ДШИ