Юный вокалист из поселка Щеглово выступил на «Большой сцене»

Воспитанник Детской школы искусств поселка Щеглово Арсений Маврин выступил в полуфинале конкурса «Большая сцена». Мероприятие дает возможность проявить себя молодым и талантливым исполнителям от 6 до 25 лет.

Подготовкой Арсения занимается педагог Марина Лаштабег. Для участия в конкурсе они выбрали достаточно сложную песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Несмотря на строгое ограничение по времени исполнения, Арсений порадовал слушателей сильным и чистым голосом.