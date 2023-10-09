Предпринимательница из Всеволожского района заключила договор с киностудией «Союзмультфильм»

Что будет, если в бизнес добавить немного магии советских мультфильмов? «Коллекция самых душевных сувениров!», – наверняка ответит всеволожская предпринимательница Валентина Толкачева. Недавно она заключила договор с киностудией «Союзмультфильм» и теперь выпускает сувенирную продукцию со сказочными персонажами: от Винни-Пуха до Малыша и Карлсона.

Мы побывали на производстве и своими глазами увидели, как добрые, любимые с детства персонажи оживают в руках изготовителей и добавляют ярких красок и немного волшебства в наши будни.

Чудесный мир удивительных подарков

– Два месяца назад мы купили лицензию у «Союзмультфильма», – рассказывает Валентина Толкачева. – И теперь можем на протяжении трех лет, с дальнейшей пролонгацией договора, выпускать ёлочные игрушки, подвески и брошки с использованием образов мультгероев известной киностудии. Благодаря сотрудничеству в нашем ассортименте появится много интересных работ. Среди них персонажи из мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Возвращение блудного попугая», «Вовка в Тридевятом царстве», «Мойдодыр», «Шайбу! Шайбу!», «Ёжик в тумане». Это – эксклюзивные сувениры, созданные по классике советских мультфильмов. Наши художники нарисовали уникальные макеты, по которым выпускается продукция.

Недавно в Москве предпринимательница побывала на выставке студии «Союзмультфильм» на ВДНХ, где поближе познакомилась с прошлыми работами киностудии, с её современными проектами и окунулась в удивительный мир фантазии и мультипликации.

– Все советские персонажи – смесь классики и новаторства, – делится впечатлениями предпринимательница. – Смешные. Эмоциональные. Добрые. Мультипликаторы вдохновлялись искусством и экспериментировали. Увидев их творения, я растрогалась до слез. Каждый мультфильм, созданный в советское время, уникален своим стилем, сюжетом, музыкой и озвучкой.

Сотрудничество с «Союзмультфильмом» для Валентины Толкачевой не первый опыт изготовления сувенирной продукции с мультяшными персонажами. Бизнес-леди уже работала с анимационной студией «Смешариков». Представляете, сегодня эти круглые и ни на кого не похожие персонажи отмечают 20-летие! А выглядят совсем как ребятня…

– Сейчас историю со «Смешариками» поставили на паузу, – рассказывает предпринимательница. – Намеревались наладить выпуск сувенирки с персонажами мультфильма «Три кота», но дело упёрлось в изготовление лапок. Слишком они тонкие и маленькие, сложно наладить их производство, так как это технологически невозможно – фанера проламывается.

Вообще, продукция Валентины Толкачевой обладает необычайной нежностью и даже трогательностью. Это неудивительно, ведь предпринимательнице удалось собрать душевный и дружный коллектив, чьё тепло и передаётся каждому созданному изделию.

С чего начинается бизнес?

– В последнее время всё больше родителей хотят, чтобы их дети смотрели советские мультфильмы. Это я вам как мама троих детей говорю. Вчера, например, я с сыновьями пересматривала «Возвращение блудного попугая». Да, сюжет, может быть, не совсем однозначный, но нарисованы персонажи просто прекрасно! Они имеют характер, на них эстетически приятно смотреть. Весёлые, добрые, поучительные, смешные, они не только понравятся современным мальчишкам и девчонкам, но и напомнят о беззаботном детстве их родителям.

– Безусловно, осваивать рынки не так просто, – рассказывает Валентина Толкачева. – Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно верить в себя, видеть цель и не замечать препятствий. Тогда даже самая сложная задача может оказаться по плечу. Прежде чем найти себя в сувенирном бизнесе, я работала в бьюти-индустрии – была мастером по маникюру. Многие считают, что эта отрасль – неиссякаемый источник дохода, ведь услуги в сфере красоты всегда пользуются огромным спросом. Возможно, что и так. Но в какой-то момент у меня возникло желание заняться новым для себя делом, связанным с творчеством.

И вот однажды – звонок. На том конце провода – подруга. Она интересуется, кто из моих знакомых может наладить выпуск серии магнитов для туристического магазина. «Вот она, моя долгожданная мечта! Я хочу заняться производством сувениров», – щёлкнуло внутри. Это стало первым маленьким шагом на пути больших производственных возможностей, а потом посыпались заказы. И откуда? Со всей России, – отмечает Валентина Толкачева.

– В начале пути я обратилась в музейное агентство, в составе этой организации множество музеев, разбросанных по всей Ленинградской области, – продолжает свой рассказ предпринимательница. – Один из них был Дом-музей знаменитого художника Рериха в Изваре. Я прошла согласование, собрала подходящие сувениры, самостоятельно отвезла их за 100 км и очень ждала продаж. Прошёл месяц, второй, новостей не было. Набравшись смелости, я позвонила и услышала в ответ, что сувениры оказались «плохими». Пытаясь выяснить, что же конкретно не понравилось покупателям, я была немало удивлена, когда сотрудник музея сказал, что продукцию не выставили на полки, и она лежит в шкафу. Возникает резонный вопрос: как можно было оценить сувениры и назвать их «плохими», даже не пытаясь их продать?

Через тернии – к звёздам

Как отмечает предпринимательница, важно не только создавать красивые и качественные изделия для детей и взрослых, но и передавать вместе с ними особую атмосферу заботы и внимания. Поэтому каждый сувенир сопровождается данными о производителе, характеристиками и инструкциями по применению. А ещё в любой продукции покупатель найдёт приятные сюрпризы и подарки.

Продукция всеволожской предпринимательницы продается в сувенирных магазинах известных памятников культуры – в Музее-заповеднике «Царицыно», в Большом и Мариинском театрах, Русском музее, а также успешно реализуется на крупнейших маркетплейсах (магазин «Woodslot & Маме нравится»). Покупатели высоко оценивают её качество. Шутка ли, получить 4,9 (!) балла на Wildberries?

Основное сырьё, из которого Валентина Толкачева производит свою продукцию, — это фанера. Сейчас её вполне достаточно на рынке, но были времена, когда найти качественные доски было большой проблемой.

– Недавно определенные трудности возникли при покупке иностранной краски для принтера, – отмечает предпринимательница. – Но этот вопрос нам удалось решить. Сейчас другая проблема – отсутствие собственного производственного помещения. На арендуемых территориях уже не развернуться, а планов-то огромное количество.

Наша героиня никогда не останавливается на достигнутом и постоянно осваивает новые высоты. Даже в самые тяжелые времена.

– Важно любить свою работу, – говорит предпринимательница. – Для человека, который знает, к какой гавани он направляется, все ветры попутные. У меня достаточно активная жизненная позиция и много интересных идей. Бизнес похож на бег. Любая предпринимательская деятельность – длинный марафон, к которому нужно не только заблаговременно и добросовестно готовиться, но и правильно распределить силы.

Ирэн ОВСЕПЯН

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