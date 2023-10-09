В лесах Ленобласти созрели ядовитые ягоды ландыша

Весной леса Ленинградской области украшают белоснежные цветы майского ландыша, а вот ягоды этого растения созревают осенью. Ярко-красные плоды хорошо заметны на фоне опавшей листвы, однако их ни в коем случае нельзя собирать и употреблять в пищу – они смертельно ядовиты!

Об особенностях этого растения рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Ядовито всё растение ландыша, включая и его нежные красивые цветки. Известны даже случаи отравления водой, в которой стояли цветы ландыша. Особенно ядовиты его плоды.

В ягодах и листьях ландыша содержится конваллятоксин (канвалярин) – кардиотоническое средство, которое в высоких дозировках может привести к остановке сердца. Содержание этого вещества делает растение лекарственным, однако требует строгого соблюдения технологии приготовления и грамотного расчета дозировки активного вещества.

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать самолечения плодами и листьями ландыша. Неправильное использование может привести к острому отравлению или хронической интоксикации, когда применение «лекарства» будет только усугублять состояние.