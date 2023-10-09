В Ленобласти работает оперативный штаб по отопительному сезону

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области создал оперативный штаб для решения вопросов жителей во время отопительного сезона. Пожаловаться на холодные батареи можно в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба комитета, все обращения будут оперативно обрабатываться и решаться в тандеме с представителями комитета по ЖКХ, Ростехнадзора и иных отраслевых органов власти региона

– Работа штаба осуществляется на регулярной основе. На еженедельных заседаниях штаба участниками разбираются проблемные вопросы по обращениям граждан, поступающим официально и в социальных сетях, определяются пути их оперативного решения, проводится проверка отработки по обращениям за предыдущую неделю, – разъяснили в ведомстве.

Если у вас возникли проблемы с отоплением, вы можете написать официальное обращение в социальной сети «ВКонтакте». Свои комментарии оставляйте под публикацией по ссылке.

В обращении необходимо указать полный адрес дома (населенный пункт, улица, номер дома) и кратко описать возникшую проблему.