Во Всеволожском районе прошла первая Специальная олимпиада Ленобласти по гольфу

Во Всеволожском районе прошла первая Специальная олимпиада Ленинградской области по гольфу среди воспитанников школ-интернатов и центров социальной адаптации.

Еще летом на базе Юкковской специальной школы-интерната стартовал проект по обучению детей игре в гольф, который реализуется АНО «Академия детского гольфа Северо-Запада» при грантовой поддержке администрации Всеволожского муниципального района. Руководитель проекта и один из организаторов турнира, президент Федерации гольфа Ленинградской области Станислав Щукин рассказал:

– Это поистине уникальный проект, думаю, что он первый не только в России, но, возможно, и в мире. Гольф считается элитарным видом спорта, но мы совместными усилиями, создав базу и условия для занятий, сделали его доступным для самой малозащищенной категории детей. И сегодня здесь, на полях Юкковской школы, мы решили провести первую Специальную олимпиаду Ленинградской области. Судя по радостным и довольным лицам ребят, нам это удалось.

В соревнованиях по гольфу и юнифайд-гольфу, которые прошли 27 сентября, приняли участие более 50 юных гольфистов из Лесобиржской, Всеволожской, Юкковской школ-интернатов, Назийского центра социальной адаптации, Лужского и Будогощского ПНИ. Комплекты медалей были разыграны в личном первенстве среди юношей и среди девушек. Юнифайд-команды также боролись за медали и кубок соревнований.

Победителями в своих дивизионах стали гольфисты из Юкковской школы-интерната: Мария Киндер, Азамат Эшназаров, Иван Михайлов, Сергей Кудрявцев, Иван Кривачев и воспитанница Всеволожской коррекционной школы Анастасия Мынзату. В командном первенстве победу одержала юнифайд-пара из Юкковской школы-интерната.

Награды юным гольфистам вручали президент Специальной олимпиады Ленинградской области Алексей Пикалев и президент Федерации гольфа Ленинградской области Cтанислав Щукин. Организаторы турнира выражают благодарность за помощь и поддержку в его проведении комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, Центру спортивной подготовки «Ижора», директору Юкковской специальной школы-интерната Ж.В. Радченко, Академии детского гольфа Северо-Запада, руководству компании «Мир сейфов» и другим своим партнерам.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Станислава Щукина