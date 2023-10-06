Дочки-матери

Перед вами – два снимка разных лет, но связывает их общая история, как профессиональная, так и человеческая.

Эльвира Валентиновна Лялина начала свою педагогическую деятельность в 1966 году в детском саду № 30 с. Павлово (ныне филиал МДОУ № 62). В тот же детский сад в 1978 году пришла работать и Зинаида Семеновна Деркач. Эльвира Валентиновна стала для Зинаиды Семеновны мудрым наставником и добрым другом, несмотря на разницу в возрасте. Они стали дружить семьями.

В 1989 году Деркач Наталья Викторовна (в девичестве Лялина) пришла работать в этот же детский сад воспитателем. Так случилось, что через некоторое время семьи породнились, Наталья Викторовна стала женой старшего сына Зинаиды Семеновны. Также у Зинаиды Семеновны подрастала младшая дочь Ольга, которой была очень интересна профессия мамы. Когда она выросла, получила высшее образование по специальности педагог-психолог.

Проработав несколько лет воспитателем, Наталья Викторовна окончила университет и стала учителем-логопедом. В 2020 году Наталья Викторовна перешла работать во Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района на дошкольное отделение № 1. Следом за ней в 2021 году в это учреждение пришла работать и Ольга Васильевна Южская (в девичестве Деркач). Наталья Викторовна и Ольга Васильевна продолжают педагогическую династию своих мам.

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива семьи