В Токсово создали этнографический маршрут «Курголовская тропа»

Эколого-этнографический маршрут «Курголовская тропа» начал работу в окрестностях поселка Токсово – сегодня он претендует на звание самого необычного в 47-м регионе.

Маршрут длиной в два с половиной километра проходит по берегу Курголовского озера – неспешным шагом его можно преодолеть часа за полтора. Как и на любой другой экотропе, коих в Ленобласти насчитывается более 40, здесь обустроена, собственно, сама дорожка, размещены информационные стенды, установлены скамейки для отдыха – всего 34 объекта разнообразного назначения. Но главная особенность Курголовской тропы состоит в том, что все эти объекты изготовлены из переработанного пластика, точнее – невостребованных после ребрендинга компании пластиковых ванночек с крышками для упаковки сыра «Виола». Всего было использовано примерно 80 тысяч таких упаковок общим весом в две тонны.

Полученный в результате переработки пластик PP05 вошел в состав полимер-песчаного композита, из которого изготовили вышеупомянутые информационные стенды и скамейки, а также указатели, столбик ботаника, входную группу и необычные качели – на финно-угорский манер они называются «кейну». О том, как подарить мусору вторую «жизнь» и сократить количество отходов, рассказывает отдельный стенд на маршруте.

Еще одна особенность Курголовской тропы заключается в том, что информационные стенды, установленные вдоль всего маршрута, рассказывают не только о здешней флоре, фауне и особенностях ландшафта, но и об истории и культуре народов, издревле населявших Карельский перешеек, – карелов и ижор, финнов, вепсов и водей. Путешествие по тропе не только экологическое и этнографическое, но и гастрономическое – на стендах размещены рецепты, например, ухи по-карельски. Здесь же можно узнать о том, что такое сканцы – тонкие лепёшки с начинкой из пшеничной каши.

Поддерживают тему и арт-объекты, например, фотозона в виде забора из лыж, каркас для которой также произведен из вторичного пластика. Для самой фотозоны использованы старые лыжи, непригодные для дальнейшей эксплуатации. Фотозона символична – испокон веков лыжи являлись важнейшим способом передвижения финно-угорских народов, населявших регион, а теперь это популярный вид спорта, для занятий которым на Курголовское озеро ежегодно приезжают сотни спортсменов.

На торжественном мероприятии, приуроченном к открытию тропы, присутствовали представители правительства Ленинградской области, комитета по природным ресурсам, Дирекции особо охраняемых природных территорий ЛО, руководства компании «ЭкоТехнологии», первые лица компании Viola, а также волонтеры «Всероссийского общества охраны природы».

Маршрут стал частью проекта «Тропа47».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА