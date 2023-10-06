В Рахьинском центре образования установили «Парту Героя»

В рамках Всероссийского образовательного и партийного проекта «Новая школа» в школах района стали «открывать» Парты Героев, чтобы дети помнили о защитниках Родины и росли патриотами. Такое знаковое событие состоялось в Рахьинском центре образования, где учился Герой России Валерий Станиславович Стовба.

Он вписал своё имя в пантеон героев, когда 29 сентября 1996 года одна из российских пограничных застав Калай-Хумбского погранотряда подверглась сильному обстрелу с афганской и с таджикской территорий. На помощь осаждённой заставе вылетел экипаж Стовбы, вместе с ним были подполковник Сергей Липовой, капитан Игорь Будай и подполковник Юрий Ставицкий. В том бою Валерий Стовба погиб.

Символично, что именно 29 сентября, в день гибели Валерия Стовбы, в Рахьинской школе была торжественно открыта Парта Героя. На торжественном мероприятии в Ленинском зале школы собрались родные и близкие, сослуживцы Валерия Станиславовича по 20-й авиационной эскадрилье Северо-Западного пограничного округа, сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также руководители Всеволожского клуба боевых единоборств «Сатори», ежегодно проводящие спортивный турнир памяти В.С. Стовбы.

Честь открытия Парты Героя была предоставлена детям Валерия Стовбы Софье и Станиславу, после чего юные кадеты с гордостью выполнили миссию открытия и установки Парты Героя в одном из учебных классов школы. Право сидеть за такой партой будет предоставлено ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы. Ученики представили собравшимся в зале фрагмент видеоэкскурсии «Герой, он русский человек», созданный учащимися и рассказывающий о Валерии Станиславовиче, его жизни и подвиге. После школьного мероприятия участники возложили цветы к памятнику Валерия Стовбы и почтили его память минутой молчания. Патриотическая акция продолжилась концертом в Рахьинском доме культуры.

Жители Рахьи гордились и гордятся своим земляком. В честь военного лётчика названа улица в посёлке и установлен памятник, у входа в школу – памятная доска, в школьном музее подвигу Валерия Стовбы посвящена отдельная экспозиция, а на его могиле на Рахьинском кладбище всегда лежат живые цветы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области