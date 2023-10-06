Во Всеволожске отметили День добра и милосердия

В тёплый октябрьский день 3 октября в Центре культуры и досуга на мероприятие «От сердца к сердцу» собрались жители города, чтобы поблагодарить людей старшего поколения, у которых за плечами бесценный жизненный опыт, а их терпение и стойкость всегда были примером для молодёжи.

После символического пролога «Команда молодости нашей» в исполнении артистов Культурно-досугового центра «Южный» поднявшийся на сцену председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич от себя лично, а также от администрации и депутатского корпуса района сердечно поздравил ветеранов с праздником и пожелал им здоровья и благополучия. Организаторы подготовили концертную программу «От поэзии к музыке» с участием замечательных артистов Санкт-Петербургского театра «Легенда».

День пожилых людей отметили и в КДЦ «Южный» на следующий день.

В фойе 1-го этажа были организованы выставка участников «Ветеранского подворья», выставка декоративно-прикладного творчества «Наши руки – не для скуки, для любви сердца!», а также экспозиция художественных работ учащихся Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки «Бабушка рядышком с дедушкой».

После теплого приветствия заместителя главы администрации района по социальному развитию Светланы Хотько состоялось чествование участников смотра-конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Ежегодное проведение смотра-конкурса социальных проектов «Ветеранское подворье» – одна из лучших традиций в нашем районе. Самой активной общественной организацией ветеранов по всем вопросам участия в конкурсе в 2023 году признан Совет ветеранов «Ваганово» Рахьинского городского поселения (председатель Ираида Порыбина).

Музыкальный подарок подготовили для участников мероприятия обладатели народной премии «Звёзды Дорожного радио» и лауреаты фестиваля «Песня года» Алёна Мальцева и фольк-шоу группа «Ярмарка».

Завершился праздник традиционным дефиле модной одежды «Осень золотая», где в качестве моделей выступили самые обаятельные и привлекательные участницы праздника.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА