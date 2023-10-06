Велопарад ограничит движение транспорта во Всеволожске

В воскресенье, 8 октября, с 12.15 до 12. 45 по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск», км 40+398 будет введено временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничения вводятся в связи с проведением физкультурно-оздоровительного мероприятия «Всеволожский фестиваль велосипедистов «Велопарад» с обеспечением объезда по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога Жизни), участкам автомобильных дорог местного значения «Приютинская ул. – Хрестиновский пр. – Октябрьский пр.», «ул. Нагорная – ул. Павловская».

Комитет по дорожному хозяйству ЛО