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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Велопарад ограничит движение транспорта во Всеволожске

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В воскресенье, 8 октября, с 12.15 до 12. 45 по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск», км 40+398 будет введено временное ограничение движения транспортных средств.

Ограничения вводятся в связи с проведением физкультурно-оздоровительного мероприятия «Всеволожский фестиваль велосипедистов «Велопарад» с обеспечением объезда по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога Жизни), участкам автомобильных дорог местного значения «Приютинская ул. – Хрестиновский пр. – Октябрьский пр.», «ул. Нагорная –  ул. Павловская».

Комитет по дорожному хозяйству ЛО

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