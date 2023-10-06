Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Всеволожского района

Очередная традиционная прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 2 октября. Как всегда, трансляция велась из студии ЛенТВ24. Ленинградцы задавали непростые вопросы и озвучивали самые разные проблемы – от водоснабжения городских окраин до обеспечения жильём многодетной семьи и погорельцев, чей сын находится в зоне СВО. На этот раз трое наших земляков из Всеволожскго района сумели дозвониться на прямую линию и рассказать о том, что их особенно беспокоит.

Лекарства

Жительница города Всеволожска пожаловалась губернатору на невозможность получения противодиабетических препаратов и тест-полосок для определения уровня сахара в крови. По словам пенсионерки, лечение одним инсулином, который, кстати, имеется в наличии, неэффективно, а положенные ей остальные лекарства она не может получить уже в течение трёх месяцев.

«Куда ни обращаюсь, все посылают… к вам», – горько пошутила Мария Ивановна.

В ответ на жалобу губернатор сообщил, что из бюджета Ленобласти дополнительно выделено 80 миллионов рублей на закупку лекарств для больных диабетом. Более того, дано поручение уже сейчас приступить к проведению конкурсов для обеспечения поставок препаратов на следующий год.

Председателю комитета по здравоохранению Ленинградской области Александру Жаркову, немедленно призванному к ответу, губернатор задал единственный вопрос: почему нет лекарств? Зампред правительства сообщил, что инсулина в области имеется четырёхмесячный запас и месячный запас тест-полосок, а также пообещал немедленно выяснить, с чем связаны задержки поставок сопутствующих препаратов в конкретном случае.

«А кто вас ко мне послал, Мария Ивановна? Я ведь тоже пошлю, только в другое место», – заинтересовался в итоге Александр Дрозденко.

«Так ведь «Ленфарм» (областная государственная аптечная сеть – прим. авт.)», – сообщила наша землячка.

«Удобная позиция бюджетных организаций – как что-то не так – идите к губернатору. Если всё хорошо – это мы молодцы», – с досадой отметил глава региона.

Завершился разговор обещанием председателя комитета по здравоохранению в кратчайшие сроки решить вопрос с обеспечением сопутствующими препаратами дозвонившейся на прямую линию жительницы Всеволожска.

Парковки

Ещё один вопрос касался ситуации в поселке Кузьмоловский, где обустройство новых парковок перекрыло безопасный проход для пешеходов. Жители поселка пожаловались на опасный участок дороги возле гостиницы на Школьной улице.

На прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко кузьмоловчанин Сергей Семенов рассказал, что из-за припаркованных автомобилей людям приходится выходить на проезжую часть. В ответ глава 47-го региона заявил, что к решению проблемы подключат комитеты по дорожному хозяйству и по ЖКХ Ленобласти. Кроме того, с заявителем свяжутся сотрудники ГИБДД, которым, по словам Сергея, дозвониться не представляется возможным.

«Я постараюсь, чтобы проверка сложившейся ситуации была проведена до конца недели», – пообещал губернатор.

Мусор

На прямую линию с губернатором дозвонилась жительница города Мурино – её радость от переезда в новую квартиру в новом же, недавно сданном, доме омрачает отсутствие «мусорки» – площадки для установки специального контейнера.

«Ни управляющая, компания, ни местная администрация не могут определиться с договором по поводу организации мусорной площадки, – пожаловалась дама, назвавшаяся Светланой Николаевной. – Идут разговоры о том, что деньги на обустройство «мусорки» будут собирать с жильцов».

Ответ главы 47-го региона был однозначным – с жильцов не должны собирать деньги на установку контейнерной площадки для сбора бытовых отходов.

«Ежегодно из бюджета Ленобласти муниципальным образованиям выделяются дотации на создание контейнерных площадок, – проинформировал губернатор. – Контейнерные площадки должны создаваться за счет средств местного самоуправления или совместно с управляющими компаниями и застройщиками – это уже как решат на местном уровне руководители. Жильцы обязаны оплачивать только вывоз мусора по тем тарифам, которые есть. Вывозить мусор должен региональный оператор».

Также Александр Дрозденко особо отметил, что решение данной проблемы находится в компетенции администрации Муринского городского поселения. Губернатор поручил руководителю администрации Всеволожского района взять решение данного вопроса на контроль. Для устранения проблемы Александр Дрозденко выделил трёхдневный срок.

Школа

Отвечая на вопросы, поступившие на прямую линию из социальных сетей, Александр Дрозденко рассказал, что в Новом Девяткино к 1 сентября 2025 года появится новая школа на 1120 мест.

Срок начала строительства – 2024 год. Деньги в бюджет уже заложены. Кроме того, строится и детский сад на 350 мест. Его ввести в эксплуатацию планируют в декабре 2024 года. Также в планах есть ещё одна школа на 600 мест, сейчас под неё ищут землю.

Светлана ЗАВАДСКАЯ