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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Прием карт на транспорте Ленобласти на текущие сутки приостановлен.

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Сегодня, 5 октября, наблюдается проблема при оплате проезда банковскими картами.  Это связано с техническими работами на стороне банка эквайера (ПАО Сбербанк).

Банк информирует, что данные оплаты будут вновь отправлены в обработку после завершения технических работ.  По указанным причинам прием карт на транспорте Ленобласти на текущие сутки приостановлен.

Дополнительную информацию о работе банковских карт в транспорте можно получить по телефонам Сбера: 8 800 555-55-50.

Комитет Ленинградской области по транспорту

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