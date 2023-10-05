Сегодня, 5 октября, наблюдается проблема при оплате проезда банковскими картами. Это связано с техническими работами на стороне банка эквайера (ПАО Сбербанк).

Банк информирует, что данные оплаты будут вновь отправлены в обработку после завершения технических работ. По указанным причинам прием карт на транспорте Ленобласти на текущие сутки приостановлен.

Дополнительную информацию о работе банковских карт в транспорте можно получить по телефонам Сбера: 8 800 555-55-50.

Комитет Ленинградской области по транспорту