Педагог из Всеволожского района стал лауреатом конкурса «Учитель года России – 2023»

Подведены итоги финала Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Преподаватель истории и обществознания Центра образования «Кудрово» Павел Гурьянов победил сразу в двух спецноминациях: «Учитель-просветитель в блогосфере» и «За историческое просвещение».

Жители Всеволожского района активно поддержали земляка в онлайн-голосовании.

– Быть педагогом нелегко, – говорит Павел Сергеевич. – Мне хочется услышать после каждого занятия восторженное «вау, как интересно!». Стараюсь, чтобы 45 минут школьного времени пролетели быстро и максимально результативно. Учителю тысячи раз приходится искать все новые и новые подходы, молниеносно принимая стратегические и тактические решения, искусно подбирая ключики к умам и сердцам учеников.

Как отмечает Павел Гурьянов, современный учитель должен обладать коммуникабельностью, креативностью, верой в каждого ребенка, педагогическим оптимизмом.