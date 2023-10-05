Открыта регистрация на легкоатлетический марафон «Дорога жизни»

Сегодня, 5 октября, стартовала регистрация на 55-й Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Легкоатлетам представлены три дистанции на выбор – 1, 5 или 42,2 км.

Тысячи спортсменов и любителей бега из разных городов и стран 28 января 2024 года выйдут на старт зимнего марафона «Дорога жизни». С каждым годом спортивное событие привлекает всё больше внимания легкоатлетов, поэтому количество участников ограничено. Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке https://heroleague.ru/doroga#formats

На самую короткую дистанцию в 1 километр могут зарегистрироваться участники старше шести лет (участие в возрасте от 6 до 12 лет только в сопровождении родителей, от 12 до 16 – с письменного разрешения родителей). На дистанцию в пять километров и непосредственно сам марафон могут зарегистрироваться участники старше 18 лет. Для коллективов предусмотрена корпоративная заявка на участие.