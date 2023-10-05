Во Всеволожском районе проходит благотворительный сбор макулатуры

Очередная благотворительная акция по сбору вторсырья прошла во Всеволожске 4 октября. Жители города всего за час принесли 1720 кг макулатуры, а вырученные деньги были отправлены в фонд помощи школьницы Далилы Левичевой.

Напомним, что участники группы «Макулатура детям Всеволожск / благотворительность» совместно с «ВсевЭкоЦентром» запустили сбор макулатуры в поддержку юной жительницы Всеволожска, которой необходима дорогостоящая операция в Израиле. Далиле поставили диагноз апластическая анемия, тромбоцитопения, киста холедоха. Подробнее о ней можно узнать на сайте БФ «Алеша» https://aleshafond.ru/children/dalila-leviceva

К акции по сбору макулатуры активно подключились ученики второй школы. Ребята из 8Г во главе с классным руководителем Ксенией Тимофеевой помогали волонтерам сначала принимать, а затем и загрузить собранную бумагу. Отдельно организаторы выразили благодарность Арзамасцеву, Коняхину, Васильченко, Янченкову и Мишину.

Те, у кого не получилось подойти к месту сбора, привезли вторсырье на склад ВсевЭкоЦентра. Свою лепту внесли Женсовет Всеволожского района и Всеволожская городская типография «Профи-арт».

Всего с помощью благотворительной акции по сбору макулатуры для Далилы удалось собрать 4 523 кг макулатуры на сумму 36 490 (все деньги переведены в фонд школьницы, чеки доступны на странице организатора).

В октябре запланированы ещё три благотворительных сбора по следующим адресам:

7 октября с 11.00 до 13.00 в д. Старая (Колтуши), ул. Верхняя, д. 16А (территория у спортивной площадки).

20 октября с 11.00 до 13.00 во Всеволожске, ул. Шишканя, д. 2 (филиал школы № 4, территория у центрального входа).

28 октября с 11.00 до 13.00 в Романовке, д. 20 (ДК «Свеча»).