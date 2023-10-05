Во Всеволожской больнице пройдет «День беременных»

В эту субботу, 7 октября, будущих мам ждут специалисты женской консультации Всеволожской больницы на празднике «День беременных». Для участниц подготовили познавательные лекции на тему материнства, полезные мастер-классы, конкурсы и викторины.

В мероприятии примут участие врачи-гинекологи и психологи. Специалисты расскажут об особенностях протекания беременности, с какими сложностями могут столкнуться будущие мамы и что можно сделать для поддержания своего здоровья и здоровья будущего малыша. Также участницы смогут попрактиковаться на мастер-классах по изготовлению кукол «пеленашек» и «кормяшек».

Будущих мам будут ждать в 9.30 по адресу: Всеволожск, Социалистическая ул., д. 106, лит. А (женская консультация Всеволожской КМБ). Подробности можно узнать на сайте ВКМБ.