Семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем в восьмом Всероссийском конкурсе «Семья года», организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С педагогами Кузьмой Николаевичем и Татьяной Валериановной, ее мамой и сыновьями я встретился в канун их профессионального праздника. Поводов для нашей беседы было несколько. Мои собеседники не только победители престижного форума. Семья Юзвиков представляет целую династию педагогов, общий стаж которой более 155 лет.

Для разговора расположились в школьном музее Муринского центра образования № 2. «Мы участвовали в этом конкурсе в номинации «Семья – хранитель традиций», где были претенденты на победу, представляющие профессиональные династии и чтущие традиции своих предков. Попробовать свои силы посоветовал директор школы Александр Георгиевич Деревянко. Дома его предложение обсудили на семейном совете. Решение было однозначным – участвовать. Необходимо было представить описание достижений каждого члена семьи, домашние фотографии, а также составить свое генеалогическое древо. Здесь было полегче. Его мы ведем и знаем всё о своих предках с восемнадцатого века. Сами мы из Якутии. – В нашей семье были охотники, оленеводы, рыбаки и даже шаманы. Стать учителем мечтала с первого класса – рассказывает Татьяна Валериановна. В школу играла сколько себя помню, моими первыми учениками сначала были плюшевые игрушки, потом младшая сестра и её подружки. Перед глазами был пример бабушки, отца и мамы. Дома я видела, как они готовятся к урокам, с интересом рассказывают о своей работе. Придя домой после первого сентября, заявила родителям, что стану учителем. Окончательно решение окрепло к выпускным экзаменам. Примером стал классный руководитель Георгий Егорович Татаринов, ему удалось так нас сплотить, что мы на все времена стали не только одной командой, но и семьёй. Даже сегодня, сама состоявшийся педагог, применяю его опыт в своей работе».

В отличие от своей супруги, глава семьи Кузьма Николаевич стал учителем в зрелом возрасте. В педагогику он пришел из спорта. У себя на родине профессионально занимался футболом. «Учительствовать я начал уже после переезда в Ленинградскую область. В Якутске, где мы жили, у меня был опыт работы с детьми, только в другой сфере. Сначала играл сам, потом руководил, стал спортивным функционером. Когда переехали сюда, пытался найти себя на новом месте. Признаюсь, сделать это было довольно сложно. Пришлось окунуться в разные виды деятельности. В год пандемии на семейном совете решили, что мне надо попробовать свои силы на новом поприще. Теперь руковожу начальным классом, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Все мои ученики с тяжелыми нарушениями речи. Работа мне нравится», – говорит мой собеседник.

В наш разговор неожиданно вмешивается руководитель школьного музея Татьяна Николаевна Сляднева: «Эта семья сохраняет традиции якутского народа. Активно участвует в жизни музея. Благодаря их стараниям здесь представлен большой стенд, посвященный достижениям народа Якутии».

Юзвики знают друг друга ещё со школы, учились в одном классе. «Было время, сидели даже за одной партой», – вспоминает глава семьи. Своей малой родиной они считают небольшой городок на северо-востоке Якутии – Среднеколымск. Гордостью, опорой и надеждой стали трое их сыновей – Евгений, Никита и Елисей. Двое первых продолжают династию педагогов. Самый младший учится в четвертом классе. Он, не раздумывая, подтвердил, что после окончания школы станет учителем.

Серьезным и ответственным шагом для семьи стал переезд в 2017 году в город Мурино. Это событие сильно повлияло на жизнь всех без исключения домочадцев. Оно поспособствовало не только укреплению многолетних семейных традиций, но и рождению новых ценностей.

– История нашего рода по отцовской линии берет своё начало от Эгийээна, родившегося в 1790 году на Колыме и не принявшего обряд крещения после прихода русских казаков-землепроходцев. А род по материнской линии начинается с Леонтия Добрянцева, переселенца-ямщика, который одним из первых в 1743 году обосновался в селе Исить неподалеку от Якутска. Особый интерес представляет жизненный путь нашего прадеда Семена Добрянцева, участника штурма Зимнего дворца в Петрограде в ноябре 1917 года. Кроме этого, мы бережно храним память о прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Павел Федоров отличился в Сталинградской битве. Дедушки Юзвик Владимир Кузьмич и Дмитрий Добрянцев летом 43-го погибли на Курской дуге, – говорит Татьяна Валериановна.

Родоначальницей педагогической династии семьи Юзвик является Александра Васильевна. «Наша прабабушка родилась в 1922 году, в год образования Якутской республики, в период Гражданской войны и установления Советской власти на Колыме. В конце 30-х годов начала свою педагогическую деятельность. Вскоре её, как одну из активных учителей, направили на ликвидацию безграмотности в районе. Там ей пришлось учить не только детей, но и взрослых. Среди учеников были её родители и многочисленные родственники. Мечте продолжить учебу и получить высшее образование нашей прабабушке помешала война. Все последующие годы до выхода на пенсию она проработала в школах Верхней и Средней Колымы.

Поговорил и я с самым младшим представителем педагогической династии Никитой. В этом учебном заведении мой собеседник довольно популярная личность. Ведет в Интернете рубрику школьных новостей и концертные программы. «Сейчас мне 21 год. Я студент ЛГУ им. А.С. Пушкина, учусь на факультете естествознания. Не скрою, сначала были планы стать журналистом. Но, видимо, учительское дело у меня в крови. Захотелось продолжить династию. Но журналистику я не забросил. В будущем собираюсь заняться блогерством. Немного о работе. Меня, вчерашнего школьника, ученики восприняли неоднозначно, но с уверенностью могу сказать, что спустя год работы полюбили. Если взять старшеклассников, то мы с ними почти ровесники. Поэтому, в отличие от своих более старших коллег, я их лучше понимаю. Могу разговаривать с ними на одном языке. Но все эти преимущества грань очень тонкая, не нужно допускать панибратства. Дистанция между педагогом и учеником должна быть всегда. За примером далеко ходить не надо. Многие из ребят знали меня как ученика. Был забавный случай. На футбольном поле ко мне подошел школьник и сказал: «Привет, Никита».

В своей поздравительной телеграмме победителям губернатор Александр Дрозденко отметил: «Вашей победой в столь значимом конкурсе гордятся все ленинградцы. Отрадно, что ваша профессиональная династия педагогов не прерывается, и младшее поколение продолжает благородное дело своих предков. Желаю счастья семье Юзвиков, добра и благополучия».

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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