Команда Всеволожского района победила на фестивале ФКС

Третий год под ряд команда Всеволожского района побеждает в традиционном Фестивале физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области.

30 сентября на спортивных площадках Кудровского центра образования проходили соревнования любительских команд в рамках XVI Фестиваля физической культуры и спорта производственных коллективов. Участников мероприятия ждали состязания по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, дартсу и перетягиванию каната. Команда Всеволожского района была сформирована из спортсменов-любителей Лесколовского сельского поселения. Капитан команды Андрей Чулков, работник ООО «Лесколовская жилищная организация», рассказал:

– Благодаря поддержке и усилиям главы администрации поселения А.А. Сазонова, начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района Е.В. Ларионовой и руководителя предприятия ООО «Лесколовская жилищная организация» А.Л. Михеева у нас созданы прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом. Так что собрать сильную команду было не так сложно. И как итог, в шести видах соревнований мы заняли три первых и три вторых места.

Команда «Лесколовской жилищной организации», представлявшая Всеволожский район, не оставила шансов своим соперникам в мини-футболе, дартсе и перетягивании каната. Она уступила лишь лидерам в настольном теннисе, плавании и волейболе. Хотя, наблюдая за игрой наших волейболистов, складывалось впечатление, что на площадку вышли настоящие профи. Шестеро мужчин в самом расцвете сил, как на подбор, ростом не ниже 190 см, смотрелись на фоне своих соперников в первом матче просто богатырями. Волейболисты из Лужского района даже не успевали «взять» мяч, летевший через сетку с противоположной стороны со скоростью пули. И только случайные ошибки наших игроков позволяли лужанам зарабатывать очко. Даже поддержка чересчур активных и эмоциональных болельщиков не спасла соперников от разгромного поражения. После яркой и зрелищной игры, закончившейся триумфальной победой, капитан лесколовских волейболистов Семен Федоров познакомил журналиста «Всеволожских вестей» со всеми игроками. Героями этого матча оказались Павел Турченко, Борис Кравченко, Илья Гаврилов и Виктор Полтавский. И только команде предприятия ООО «Винета» из Тосненского района удалось одолеть всеволожцев на волейбольной площадке.

Не менее жаркие сражения шли и на остальных спортивных площадках, где наши спортсмены демонстрировали не только великолепную спортивную подготовку, но и невероятную силу духа, командную сплоченности и волю к победе. Кульминацией спортивного праздника стала наша победа в перетягивании каната. Здесь «богатырям» из Лесколово не было равных. И как итог – первое командное место, кубки, призы, медали и овации нашим героям любительского спорта.

Александр СОРОКИН

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