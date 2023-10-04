О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Команда Всеволожского района победила на фестивале ФКС

0 Комментариев

Третий год под ряд команда Всеволожского района побеждает в традиционном Фестивале физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области.

30 сентября на спортивных площадках Кудровского центра образования проходили соревнования любительских команд в рамках XVI Фестиваля физической культуры и спорта производственных коллективов. Участников мероприятия ждали состязания по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, дартсу и перетягиванию каната. Команда Всеволожского района была сформирована из спортсменов-любителей Лесколовского сельского поселения. Капитан команды Андрей Чулков, работник ООО «Лесколовская жилищная организация», рассказал:

– Благодаря поддержке и усилиям главы администрации поселения А.А. Сазонова, начальника отдела по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района Е.В. Ларионовой и руководителя предприятия ООО «Лесколовская жилищная организация» А.Л. Михеева у нас созданы прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом. Так что собрать сильную команду было не так сложно. И как итог, в шести видах соревнований мы заняли три первых и три вторых места.

Команда «Лесколовской жилищной организации», представлявшая Всеволожский район, не оставила шансов своим соперникам в мини-футболе, дартсе и перетягивании каната. Она уступила лишь лидерам в настольном теннисе, плавании и волейболе. Хотя, наблюдая за игрой наших волейболистов, складывалось впечатление, что на площадку вышли настоящие профи. Шестеро мужчин в самом расцвете сил, как на подбор, ростом не ниже 190 см, смотрелись на фоне своих соперников в первом матче просто богатырями. Волейболисты из Лужского района даже не успевали «взять» мяч, летевший через сетку с противоположной стороны со скоростью пули. И только случайные ошибки наших игроков позволяли лужанам зарабатывать очко. Даже поддержка чересчур активных и эмоциональных болельщиков не спасла соперников от разгромного поражения. После яркой и зрелищной игры, закончившейся триумфальной победой, капитан лесколовских волейболистов Семен Федоров познакомил журналиста «Всеволожских вестей» со всеми игроками. Героями этого матча оказались Павел Турченко, Борис Кравченко, Илья Гаврилов и Виктор Полтавский. И только команде предприятия ООО «Винета» из Тосненского района удалось одолеть всеволожцев на волейбольной площадке.

Не менее жаркие сражения шли и на остальных спортивных площадках, где наши спортсмены демонстрировали не только великолепную спортивную подготовку, но и невероятную силу духа, командную сплоченности и волю к победе. Кульминацией спортивного праздника стала наша победа в перетягивании каната. Здесь «богатырям» из Лесколово не было равных. И как итог – первое командное место, кубки, призы, медали и овации нашим героям любительского спорта.

Александр СОРОКИН
Фото автора

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Тренер по «подвохам»
  2. Почему не хватает льготных лекарств?
  3. Спорт
  4. Сорок лет на службе Отечеству

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code