Детский театральный проект бизнес-мамы из Янино поддержали рублем

Из 33 участниц образовательного проекта «Мама-предприниматель» жюри выбрало победительницу 2023 года – ею стала Анастасия Остапенко из Янино. Проект бизнес-леди – детская театральная студия «Умка» – получил главный приз 100 000 рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса.

– Это только начало большого пути, – отмечает Анастасия. – Всю неделю мы интенсивно учились, постигая основы предпринимательства и параллельно формируя свой личный бизнес-проект. Казалось, что после таких тренингов любая мама-предприниматель сможет свернуть горы. Сейчас я нахожусь в статусе самозанятой. В дальнейшем планирую привлечь специалистов и экспертов, которые будут заниматься с детьми актерским мастерством и техникой речи. Театральная студия – отличный вариант для развития ребёнка, у которого есть желание выступать на сцене. Занятия позволят юным талантам побороть страх публичных выступлений, научиться говорить красиво и правильно, стать увереннее и обрести новых друзей.

Кстати «Умка» из Янино – неоднократный лауреат региональных, Всероссийских и международных конкурсов.

– Проект может стать взлётной стартовой площадкой для многих деловых дам, – считает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – «Мама-предприниматель» – прежде всего образовательная программа по развитию женской инициативы. Кроме того, это и радость общения. Хочу сказать, что интересных кейсов было много. Например, дождливая погода подстегнула женщин из Кировского района выступить с идеей производства плащей. Представители из Всеволожского района предложили идею, связанную с посткроссином – обменом открыток. Эта ниша пока остается неизвестной. Дамы из Приозерска хотят сделать бизнес на модной женской одежде больших размеров. Этот рынок игнорируют крупные производители – у мелких компаний неплохие шансы.

Как считает Ирина Кондратьева, некоторые проекты, которые представили женщины, со временем могут масштабироваться.

Ирэн ОВСЕПЯН