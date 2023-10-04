Во Всеволожске состоится премьера спектакля «Киммерийское лето»

На сцене Всеволожского центра культуры и досуга покажут спектакль «Киммерийское лето». Премьерный показ состоится 12 октября в 12.00, повторный – 14 октября в 18.00.

В основу спектакля лег одноименный роман писателя Юрия Слепухина. Психологическая драма рассказывает историю девятиклассницы, перед которой внезапно открываются тайны прошлого ее благополучных родителей. Действие происходит в конце 1960-х годов.

Режиссером-постановщиком стал Олег Шишов. Вход на спектакль свободный, возрастное ограничение 14+.