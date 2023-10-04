Во Всеволожске запустили проект «Хвостатые помощники в годы Великой Отечественной войны и в наши дни»

Проекту «Хвостатые помощники в годы Великой Отечественной войны и в наши дни» был дан старт на площадке у Всеволожского центра культуры и досуга. Место для проведения мероприятия выбрали не случайно – недалеко от входа в ЦКД установлен бронзовый памятник добродетели, милосердию и любви – псу Трезору.

Благодаря просветительской деятельности в рамках проекта дети узнают об удивительных поступках животных во время Великой Отечественной войны и о том, как они помогают сегодня людям. Педагоги-наставники, писатели, историки проведут для детей цикл просветительских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.

До начала торжественной части ребятня и взрослые охотно фотографировались с хвостатым героем в бронзе, не забывая потереть собаке лапку и загадать желание.

– Вот мы сюда пришли всей семьей, и это – правильно, – уверенно говорит советник директора по воспитательной работе Лицея № 214 Центрального округа Санкт-Петербурга Евгения Бедерникова. – Я привела на открытие проекта детей, чтобы показать им памятник Трезорке. Во время блокады этот смышлёный пес приносил семьям в Парголово пойманных в лесу птиц и зайцев. Благодаря хвостатому другу четыре семьи пережили голод – в их доме никто не умер. Несмотря на то что живу я во Всеволожске, о торжественном открытии проекта «Хвостатые помощники в годы Великой Отечественной войны и в наши дни» узнала в Волхове. Была там в приюте «Добрый дом Буссидо» как зоозащитник. В нашей семье есть два кота, еж и две птицы, одну из которых мы взяли на время. Её хозяин сейчас находится в зоне Специальной военной операции.

– Сегодня я здесь со своей шустрой питомицей по кличке Ума, – рассказывает Наталья Добринская-Туманова. – Она покажет цирковой номер. Думаю, что собака – главный помощник человека. Моя Ума очень похожа на трёхлетнего ребенка, за которым нужен постоянный уход и опека.

– Проект «Хвостатые помощники» направлен на популяризацию гуманного отношения к животным, – отметила руководитель организации «Огонёк добра» Мария Зимина. – В очередной раз хочется сказать большое спасибо администрации Всеволожского района, которая помогла установить чудесный памятник у ЦКД. Щемящую историю о добром хвостатом друге мы узнали благодаря члену Союза писателей России, режиссеру документального кин Александру Смирнову, который написал рассказ «Блокадный Трезорка». Напомню, что автор скульптуры Евгений Крылов.

Педагог Галина Богатырь привезла на открытие проекта полсотни школьников из Санкт-Петербурга. По ее словам, доброта и милосердие – понятие круглосуточное.

«Давайте зажжём огонёк доброты к четвероногим друзьям в наших сердцах! Берегите питомцев и помогайте приютам!», – обратилась к собравшимся Галина Александровна.

Представители приютов отмечали, что чрезвычайно важно общение с животными именно в детском возрасте, что помогает сформировать милосердного, доброго человека, который понимает боль живого существа и всегда придет на помощь,

– Преданные питомцы часто спасали людей, но нельзя забывать о том, что и они нуждаются в нашей защите, – отметила волонтёр из организации «Всеволожский пес» Анна Передельская. – За четыре года мне удалось найти хозяев для десяти собак. Сюда я пришла с двумя собаками, одну из них – Муру, скоро заберут и она улетит в Германию, а второй питомец – Барон, ищет себе дом…

На празднике выступили разные творческие коллективы из Всеволожского района. Как всегда, оригинальный номер показал Детский образцовый коллектив театральная студия «Люди и куклы» (руководитель Диана Могильниченко). Ребята выступили в ярких оранжевых плащах. Дети прочитали стихи, посвященные хвостатым друзьям, а потом хором со всеми участниками мероприятия спели песню «Пропала собака». Отметим, что в репертуаре студии «Люди и куклы» есть трогательный спектакль, героем которого стал Трезорка.

Проект реализует АНО «Огонек добра». На торжественном событии лейтмотивом звучало вечное: «Мы в ответе за тех, кого приручили». В мероприятии также приняла участие заместитель главы районной администрации Светлана Хотько, которая пожелала проекту дальнейших успехов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА