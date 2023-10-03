Мечтаю оказаться на большой сцене

Ученица Всеволожской школы № 3 Екатерина Лазутина с трех лет мечтает о большой сцене. В октябре ей исполняется двенадцать. Несмотря на столь юный возраст, школьница уже многого добилась. Она играет в спектаклях, снимается в популярных сериалах. В начале сентября девочка с успехом выступила в на праздничном концерте «День знаний со звёздами в Кремле».

С Катей и её мамой Ольгой Владимировной мы встретились в Санкт-Петербурге в одном из кафе. С первых минут беседы меня поразило, что совсем ещё ребёнок по-взрослому мечтает о своей дальнейшей судьбе.

– Честно признаюсь, я ещё не совсем определилась, куда меня больше тянет в искусстве. Пока мне удаётся пробовать свои силы в нескольких ипостасях. Занимаюсь в театральной студии, снимаюсь в эпизодах полнометражных фильмов, сериалах и учусь вокалу. Плохо только, что мой график очень насыщенный, всего с одним выходным днём в неделю. Будни начинаются в семь утра и заканчиваются к десяти вечера. В воскресенье, когда не надо никуда бежать, хочется просто посидеть с книгой. А вообще я люблю проводить своё свободное время с мамой, мы ходим в музеи, театры, ездим на экскурсии и гуляем по городу. Она моя самая большая подружка, – рассказывает девочка.

Наша собеседница поёт с трёх лет, причем практически везде и в любом месте, а рифмы рождаются сами. Как только Кате исполнилось пять лет, мама отдала её сразу в три кружка – театральный, хореографический и вокальный.

Кроме этого, в пять лет начала заниматься с педагогом по вокалу, посещала фольклорную студию «Здрава», уроки ритмики, в семь поступила на хореографическое отделение в Детскую школу искусств имени М.И. Глинки в г. Всеволожске.

– Уже в семь лет был первый большой концерт, полный зал зрителей, продолжительные аплодисменты. Вместе с двумя мальчиками мы создали группу, назвали её «Люди», – рассказывает Катя. – На этом концерте мы спели песню из мультфильма «Бременские музыканты». Тогда первый раз появилось чувство окрылённости, и я поняла, что пение – это дело, которым мне нравится заниматься.

Учиться начала с ещё большим рвением, но через два года случился неожиданный поворот. Летом попала в дневной театральный лагерь школы-студии «Подмостки», и появилось новое серьёзное увлечение. Через два месяца, в начале нового учебного года, я пошла туда заниматься, – продолжает школьница.

К нашему разговору присоединилась её мама Ольга Владимировна. Я спросил её о концерте в Москве.

– В мае Катя принимала участие в отборочном туре, который проходил по всей стране, в том числе и в Санкт-Петербурге. Со всей России отобрали всего двести детей, в их число попала и дочь. Концерт «День знаний со звёздами в Кремле» стал уже традиционным, в этом году ко всему прочему – юбилейным. В нём участвуют не только начинающие таланты, но и известные эстрадные исполнители. Организаторы прислали тексты шести песен, фонограммы, примеры сценических образов, – продолжает мама.

Ольга Владимировна призналась, что в Москве открылись новые черты характера её дочери – упорство и настойчивость.

– К себе в гостиницу мы приходили поздно вечером. Многочасовые репетиции изматывали. Это очень тяжелая психологическая и физическая нагрузка, от которой даже взрослый человек устанет. В один из моментов Катя призналась, что очень устала. У нас состоялся взрослый разговор. Я ей тогда сказала, что выбор за ней, и если она откажется от концерта, то я приму её решение. Просто все эти дни будем гулять по городу и отдыхать. Рано утром Катя встала и начала без лишних слов стала собираться на репетицию, – продолжает мама девочки.

В настоящее время Катя отдает предпочтение вокалу и театру. Всё это в общей копилке даёт большой потенциал для развития. Моя дочь уверена, что знаковый концерт в Кремле для неё лишь начало большого пути, – говорит Ольга Владимировна.

Маленькая собеседница поделилась впечатлениями от посещения Москвы.

– Петь на главной сцене страны вместе с Ларисой Долиной, Львом Лещенко, Наташей Королевой, Николаем Басковым, Шаманом и кумирами моих одноклассников и друзей Клавой Кокой, Пелагеей, Сергеем Лазаревым, Люсей Чеботиной – это такая радость! Я познакомилась с ребятами из других городов, которые, как и я, любят петь. Если бы мне хотя бы полгода назад сказали, что буду выступать в Кремле, то я бы не поверила. Концертный день был очень длинным, в 8 утра мы уже были в Кремле, а в гостиницу вернулись после полуночи. Но после окончания концерта эмоции били через край. Я была самой счастливой и радовалась, даже несмотря на усталость, – говорит Екатерина.

Напоследок поговорили о предстоящих планах.

– Хочу попробовать себя в проекте Первого канала «Голос. Дети». Но честно признаюсь – к этому я пока морально не готова. Сам репертуар подобрать не сложно. Трудности в другом. Это только со стороны выглядит очень красиво. Нужно психологически подготовиться к тому, что ко мне могут не повернуться наставники. Такое выдержать мне пока не под силу.

Скоро опять стану выходить на сцену Музыкально-драматического театра «Мосты» в спектакле «Сказы старинного колокола». Там рассказывается история начиная с Древней Руси и заканчивая Великой Отечественной войной. И всё это – в стихах великих поэтов и в песнях. Сейчас я участвую в двух спектаклях: опере «Александр Невский» с артистами Мариинского театра и в музыкальном спектакле «Легенды». В ноябре у нас в арт-кафе «Бродячие собаки» премьера спектакля с одноименным названием. Продолжу пробовать свои силы в кино. Опыт уже есть. Маме позвонил режиссер Сергей Викторович Скоморохов и сказал, что мне нужно сниматься в кино. Мы решили отбросить все дела и поехали на съёмочную площадку. Скоро в прокат на телеканале НТВ выйдет сериал «Позывной Альфа». Там в одной из серий мне в эпизоде предстояло исполнить роль заложницы в самолете. Вжиться в роль смогла очень быстро. За съёмочный день получила свой первый гонорар. Камеры нисколько не боялась.

Наша беседа подходила к своему логическому завершению. Екатерина рассказала, что после окончания школы будет поступать в театральный институт. Осталось пожелать только успехов в её мечтах и замыслах.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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