Краевед Валерий Ферман выпустил третью книгу об истории Всеволожска

В недавнем прошлом с большим успехом прошли презентации двух историко-географических справочников, охватывающих временной период развития Всеволожска с 1500 по 1941 год. Книги основаны на документальных источниках Центрального государственного исторического (ЦГИА СПб) и Российского государственного исторического архивов (РГИА) и составлены краеведом, научным редактором издательства «Гйоль», создателем портала «Всевинфо» Валерием Ферманом.

На днях во Всеволожской межпоселенческой библиотеке Валерий Викторович преподнёс жителям города отличный подарок, представив уже третий по счёту фундаментальный труд – «Всеволожск: историко-географический справочник. Часть 3 (1941-1970)».

К сожалению, автор решил на этом остановиться, поскольку, как он сам выразился, «на этом история умолкает. Дальше уже говорит современность».

В течение двух часов автор увлекательно рассказывал о событиях и людях, живших в нашем городе в непростые для страны времена. В процессе презентации слушатели задавали вопросы, обменивались мнениями. Было отмечено и то, что ещё многое с точки зрения исторической достоверности следует уточнить и даже – исправить. Собравшиеся тепло поблагодарили автора за огромную исследовательскую работу в архивах, на основе которой появились новые данные об истории Всеволожска.

Благодаря стараниям Валерия Викторовича всеволожская старина, осколки которой в виде нескольких чудом сохранившихся купеческих домов и руин помещичьего имения хранит наш город, при чтении книги становится ближе и понятней современным горожанам, число которых увеличивается с каждым годом.

Было сказано немало добрых слов в адрес директора ингерманландского издательства «Гйоль» Михаила Брауде – бессменного издателя трудов Валерия Фермана. Участники встречи познакомились с книжными новинками издательства по истории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и выразили надежду на новые встречи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО