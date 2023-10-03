Всеволожский Центр ГТО запустил конкурс на лучший слоган

Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Всеволожского муниципального района объявил творческий конкурс. Для участия необходимо предложить интересный и запоминающийся слоган, формирующий позитивное отношение к спорту и физической культуре.

Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте» до 16 октября. Для участия необходимо предложить свой вариант слогана в комментарии к записи о конкурсе. Опробовать свои силы могут все желающие. Слоган должен быть не длиннее 12 слов.

По итогам конкурса жюри подведут итоги, выбрав самые оригинальные и интересные слоганы. Авторы лучших слоганов будут отмечены дипломами и сувенирной продукцией ВФСК ГТО.