Во Всеволожске пройдет спортивный фестиваль «Вело-2023»

Всеволожский фестиваль «Вело-2023» пройдет 8 октября на городской велодорожке и территории Общественного пространства «Парк Песчанка». Участников ждут дружный заезд, конкурсы для детей и взрослых, а также развлекательная программа с участием спортсменов-экстремалов.

Первая часть фестиваля начнется на велодорожке у улицы Приютинской, д. 1. В 11.00 пройдет регистрация велосипедистов, а в 12.00 – старт участников. При себе необходимо иметь исправный велосипед и шлем.

А в 13.00 в парке «Песчанка» начнется развлекательная программа. Будет работать выставка ретровелосипедов, а для участников организуют бесплатную ремонтную зону и полевую кухню. Посетителей ждет трюковая программа от «ЭкстримКидс, Ладожская», конкурсы и интерактивные площадки.