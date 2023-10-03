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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет спортивный фестиваль «Вело-2023»

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Всеволожский фестиваль «Вело-2023» пройдет 8 октября на городской велодорожке и территории Общественного пространства «Парк Песчанка». Участников ждут дружный заезд, конкурсы для детей и взрослых, а также развлекательная программа с участием спортсменов-экстремалов.

Первая часть фестиваля начнется на велодорожке у улицы Приютинской, д. 1. В 11.00 пройдет регистрация велосипедистов, а в 12.00 – старт участников. При себе необходимо иметь исправный велосипед и шлем.

А в 13.00 в парке «Песчанка» начнется развлекательная программа. Будет работать выставка ретровелосипедов, а для участников организуют бесплатную ремонтную зону и полевую кухню. Посетителей ждет трюковая программа от «ЭкстримКидс, Ладожская», конкурсы и интерактивные площадки.

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