Во Всеволожске введен в эксплуатацию долгострой на улице Сергиевской

Госстройнадзор Ленинградской области выдал акт ввода в эксплуатацию проблемного жилого комплекса на Сергиевской, 104 во Всеволожске. Строительство дома завершил инвестор, привлеченный правительством Ленинградской области.

«Поздравляю семьи, которые спустя 13 лет сложного ожидания смогут получить ключи от своих квартир. Задача была непростой: инвестору потребовалось устранить много проектных нарушений, но в итоге работа выполнена качественно. Объект завершил наш партнер — группа «Расцветай», которая только недавно начала работать в Ленинградской области, но уже помогла ввести в эксплуатацию два проблемных объекта и начала подготовку к строительству нового детского садика», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство ЖК на Сергиевской начинала компания «НордИнвестСтрой». В 2018 году ее признали банкротом. Без обещанного жилья остались 28 дольщиков. В конце 2021 года правительство Ленинградской области привлекло к работе нового инвестора. В заключенном соглашении ― два корпуса в ЖК «Ванино», ЖК «Дом на Сергиевской, 104», а также строительство новых социальных объектов в Янино-1. Дополнительная нагрузка дала инвестору право получить преференции в своих проектах на территории Ленинградской области.

Пресс-служба областного правительства