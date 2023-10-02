Педагог из Кудрово победил в первом туре Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»

В Московской области завершился первый тур финала Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». По итогам испытаний были объявлены 15 лауреатов, набравших наибольшее количество баллов. Среди них педагог Кудровского центра образования Павел Гурьянов.

Учитель истории и обществознания Павел Сергеевич Гурьянов устроился на работу в ЦО «Кудрово» относительно недавно – в августе прошлого года. И за этот короткий срок педагог уже сумел громко о себе заявить сначала на областном этапе конкурса «Учитель года – 2023», а после – на всероссийском уровне.

Теперь педагог продолжит борьбу с сильнейшими участниками за победу во втором конкурсном туре. Жители Всеволожского района могут поддержать земляка и проголосовать за педагога с помощью чат-бота «ВКонтакте»: https://vk.com/write-30558759

Голосование продлится до 12.00 3 октября.