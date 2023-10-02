Всеволожский район готовится к началу отопительного сезона

В среду, 4 октября, во Всеволожске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление было подписано в администрации Всеволожского района.

Согласно нормативному документу, уже на этой неделе начнется регулярное отопление зданий всех назначений на территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Согласно прогнозу синоптиков, жителей Всеволожска на этой неделе ждут умеренный плюс и переменные дожди. Температура ночью будет опускаться до +8, а уже к концу недели ночью похолодает до +2.