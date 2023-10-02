Всеволожская больница провела акцию «Открытое сердце»

Более 60 человек самых разных возрастов приняли участие в акции «Открытое сердце», которая впервые состоялась во Всеволожской больнице в рамках Всемирного дня сердца.

Как сообщает пресс-служба больницы, все желающие могли в этот день сдать и сразу же получить результаты экспресс-анализа крови на сахар и холестерин, а также электрокардиограмму. Кроме того, каждого посетителя консультировал врач-кардиолог, который пояснял, на что следует обратить внимание и давал общие рекомендации. По итогам обследования, более половины пациентов были направлены на углубленное медицинское обследование.

– Мы заботимся о наших горожанах и специально создали для них эту акцию ко Всемирному дню сердца, – рассказала заведующая поликлиникой для взрослых Надежда Бондаренко. – Надеемся, что она станет доброй традицией, мы планируем проводить ее ежегодно, чтобы помогать жителям Всеволожска следить за своим здоровьем и минимизировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своевременной ранней диагностике.

Специалисты напоминают, что любой дискомфорт или боли в грудной клетке, отдышка и учащенное сердцебиение в спокойном состоянии – верный повод обратиться за консультацией к врачу-кардиологу. Большинство опасных болезней можно выявить на ранних стадиях и начать своевременное лечение, поэтому важно делать регулярные профилактические осмотры и проходить диспансеризацию.