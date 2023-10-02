Во Всеволожске прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Яркие осенние краски, бойкая торговля и отличное настроение – так прошла традиционная осенняя ярмарка на Юбилейной площади. Несмотря на пасмурную погоду, сотни жителей и гостей Всеволожска пришли отовариться качественными фермерскими продуктами, сезонными овощами и саженцами из лучших питомников региона.

Шумная ярмарка пришла в город на два дня – 30 сентября и 1 октября десятки красочных лотков украсили Юбилейную площадь, а с главной сцены творческие коллективы Всеволожского района задавали настроение задорными песнями и плясками.

Фото Алекса Андреева