О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

0 Комментариев

Яркие осенние краски, бойкая торговля и отличное настроение – так прошла традиционная осенняя ярмарка на Юбилейной площади. Несмотря на пасмурную погоду, сотни жителей и гостей Всеволожска пришли отовариться качественными фермерскими продуктами, сезонными овощами и саженцами из лучших питомников региона.

Шумная ярмарка пришла в город на два дня – 30 сентября и 1 октября десятки красочных лотков украсили Юбилейную площадь, а с главной сцены творческие коллективы Всеволожского района задавали настроение задорными песнями и плясками.

Фото Алекса Андреева

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Всеволожская весна ярмаркой красна!
  2. Кино с обратной стороны
  3. Он последний солдат батальона
  4. Есть такая школа: ей 150 лет!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code