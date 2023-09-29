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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Как гусю нашли подругу

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Марина Ратникова – человек в нашем городе известный. Долгие года она была бессменным директором Всеволожского историко-краеведческого музея, после закрытия которого основала частный музей имени Г.Я. Вокка в том самом доме, куда пришла много лет назад законной женой Евгения Чернова, племянника нашего первого краеведа. Напомним, что краевед Гергард Яковлевич был еще и первым обладателем звания «Почетный гражданин города Всеволожска».

На большой территории дома всегда находили приют подобранные Мариной Семёновной многочисленные собаки, кошки – хозяйка с большой любовью относится к животным, кормит и лечит их. Горожане хорошо помнят преданного дворового пса Самсона, который неотлучно, до глубокой старости, следовал за М.С. Ратниковой, куда бы она ни шла.

Но только близкие друзья знают, что собаки и кошки – не единственные домашние животные, обитающие в усадьбе на Колтушском шоссе. Однажды Марина Семёновна согласилась по просьбе какого-то мужчины взять на время белого гуся, но, как говорит поговорка, нет ничего более постоянного, чем временное. Гусю было скучно, и для него купили подругу. Как появилась у Ратниковой вторая гусыня, я уже не помню, но гусь-однолюб ее признавать не хотел, и только когда его старой подруги не стало, образовалась новая семья.

Парочка белых гусей, важно разгуливавших по территории дома, умиляла гостей и посетителей частного музея, но недавно произошло грустное для хозяйки событие: четырнадцатилетняя гусыня однажды не встала. Конечно, Марина Семёновна расстроилась, особенно жалко ей стало пожилого гусака, ведь от тоски он перестал есть и выходить в огород пощипать траву. «Семь дней гусак жалобно звал свою подругу. Сердце даже самого бесчувственного человека не в состоянии было это выдержать», – рассказывает М.С. Ратникова.

Позвонила Марина Семёновна 20 сентября в отдел культуры администрации узнать, когда во Всеволожске состоится осенняя сельхозярмарка, чтобы купить гусыню. А дальше… дальше случилось настоящее чудо.

– 21 сентября, в великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы, раздался телефонный звонок. Рената Флюровна Симанкова, главный специалист районного отдела культуры, сообщила: «Марина Семеновна, встречайте гостей! Для вашего гусака гусыню везут из Матоксы. Выхожу за калитку. Подъезжают две машины. И целая делегация, весь отдел культуры! Среди женщин молодой человек с огромной коробкой в руках, а из нее выглядывает голова молодой гусыни. Выпустили красавицу, а она не принимает гусака. Но он счастлив уже тем, что теперь не одинок. Привыкнет! Не знаю имени фермера из Матоксы, который подарил мне гусыню, но я ему очень благодарна. Мне в жизни редко кто делал подарки. Без матери осталась в три года, с 13 лет – без отца. Этот подарок меня просто ошеломил. Он самый искренний и самый дорогой! Благодарю всю добрую «компанию», которая приняла участие в этом неожиданном визите в мой дом. Благодарю администрацию Всеволожского района в лице Светланы Валерьевны Хотько, заместителя главы администрации, сотрудников отдела культуры – начальника Дарью Александровну Воробьеву, Ренату Флюровну Симанкову, Валентину Алексеевну Пономареву за доставленную мне честь и огромную радость!

В поисках гусыни, как выяснилось, активно участвовали сотрудники районного отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства. Птицу подарила почётному гражданину города Всеволожска М.С. Ратниковой предприниматель Анна Остапова из Матоксы.

Я много лет знаю Марину Семёновну Ратникову, но такой растроганной не помню эту сильную женщину, которая сопротивляется не только невзгодам, но и возрасту – ведь она ровесница нашего района. А этот благородный поступок свидетельствует о том, что человеческая доброта способна творить настоящие чудеса.

Ольга ЛАЗАРЕВА

 

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