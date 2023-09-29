Житель поселка Бугры стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России»

В Северо-Западном федеральном округе завершился финальный этап V юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России». В число 37 победителей из 346 участников, боровшихся за это звание, вошел наш земляк, житель поселка Бугры Дмитрий Бакулин – единственный из представителей Ленинградской области.

В ходе окружных финальных состязаний конкурсанты решали сложные управленческие задачи, определяли наиболее конструктивные решения проблем в предложенных условиях и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей. Все участники получили персональные рекомендации для составления плана их дальнейшего развития. В соревновательные дни площадка финала стала местом встреч участников с партнерами конкурса, а также с представителями кадрового агентства и крупных работодателей.

В коротком интервью для СМИ Дмитрий Бакулин отметил, что конкурс помог ему не только проявить свои сильные стороны, но и определить персональные точки роста.

«У меня базовое энергетическое образование, и занимаюсь я строительством объектов энергетики, – пояснил Дмитрий. – В настоящее время мы реализуем очень важный проект по электроснабжению фортов в Кронштадте. За прошлые годы работы удалось обеспечить подключение порядка пятисот абонентов – потребителей электричества.

И тем не менее после финального этапа конкурса у меня такое чувство, будто я внезапно проснулся – как герой фильма «Матрица». Ощущение, что раньше я словно и не жил, и вот теперь на многое взглянул совершенно по-новому, многое удалось понять и переосмыслить. И я отчетливо понимаю, что горизонты профессионального и личностного совершения просто безграничны».

Также Дмитрий Бакулин отметил, что одним из главных моментов конкурса было общение с замечательными людьми, заинтересованными, как и он, в развитии государства.

«Моя «Команда47» Ленинградской области, с которой я работаю с самого начала, наставники из числа лучших управленцев страны – потрясающие люди, и это бесценно», – сказал в интервью наш земляк.

По словам Дмитрия, участие в конкурсе обозначило и некоторые слабые стороны в его подготовке – что ж, до заключительного этапа еще есть время на их проработку.

Итак, впереди победителей окружных этапов ожидает участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Лучшие из лучших получат образовательный грант на 1 миллион рублей, а также карьерное сопровождение и консультирование в течение всего года.

Напомним читателям, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится по поручению Владимира Путина с 2017 года. Пятый сезон стартовал в апреле 2023 года. За все время на конкурс подано более миллиона заявок из 150 стран мира.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы областного правительства