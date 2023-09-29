В Кошкино открылась зона отдыха

На карте Всеволожского района появилось новое место притяжения. В среду, 27 сентября, в деревне Кошкино состоялось торжественное открытие новых объектов в рамках проекта «Развитие туристской инфраструктуры прибрежной зоны».

Теперь вместо ржавых беседок, одиноких столбов от волейбольной площадки и старого моста появилась современная зона для отдыха. Реализован был проект благодаря гранту губернатора Ленинградской области.

– Всего мы облагородили три точки прибрежной зоны: возле памятника понтонерам и героям-железнодорожникам, рядом с причалом и пляж в деревне Кошкино, – рассказала руководитель проекта Юлия Кербик. – В итоге появилось 53 новых объекта. Это лавочки, шезлонги, качели, фотозоны. Изюминкой проекта стали оригинальные пюпитры – информационные стенды, на которых можно прочитать и про грибы, и про местного ручейника. Сделаны они из специального материала, поэтому им не страшны ни дождь, ни снег. Все элементы оформлены в одном фирменном стиле. Такие проекты позволяют не только создать новые места притяжения, но и повысят привлекательность Ленинградской области. По словам Юлии Кербик, территория давно нуждалась в обновлении.

– Побережье Морозовского городского поселения имеет богатую историю, прекрасную природу и удивительные водные красоты, – отмечает руководитель проекта. – Этим оно и привлекательно для туристов. Здесь можно придумать много интересного, ведь преображение территории вызовет приток гостей. Для поселка, особенно удаленного, туризм, как приводной механизм, даст толчок развитию населенного пункта.

Напомним, что год назад местные власти рассказали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о том, что хотят установить памятник Борису Шереметеву. История этих мест располагает увековечить память военачальника времен Северной войны. Глава региона тогда идею поддержал, при этом посоветовал тщательно подойти к эскизу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА