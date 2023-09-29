Всеволожский школьный музей «Коготок» реализовал проект «Письма с фронта»

В мае 2019 года семья известного архитектора и скульптора Александра Знаменского передала в Музей кошки «Коготок», работающий на базе Всеволожского центра образования, чудом сохранившиеся письма военных лет. Это были письма о войне и о любви двух молодых людей – Киры Костиной и её жениха Николая Квятковского. Данная находка легла в основу проекта «Письма с фронта».

Сам Николай Квятковский в звании лейтенанта был участником таллинского перехода (прорыва) кораблей Балтийского флота 28–29 августа 1941 года, который стал крупнейшей военно-морской операцией в истории России. Тогда, после упорной обороны Таллина, была совершена эвакуация его защитников, раненых, гражданского населения и техники Главной базы Балтийского флота. 200 кораблей и судов пробирались в Ленинград по заминированному врагом фарватеру и при налетах вражеской авиации. Потери были огромные… И все эти невзгоды разделил с Николаем его неразлучный друг – Мурзик. Весной 1942 года Николай был ранен и скончался в госпитале. Почти в тот же день на боевом катере от вражеского осколка погиб его маленький пушистый друг. В своём последнем письме к сестре Николай просил её непременно спасти кота… Не спасла…

Возможно, по этой самой причине письма и оказались в Музее кошки «Коготок», руководитель которого Галина Крылова познакомила с ними заведующую школьной библиотекой Ольгу Савченко. Вместе они задумали проект «Письма с фронта» и сумели заинтересовать и организовать школьников для его реализации.

В проектную группу вошли: десятиклассник Яшков Петр; восьмиклассники Ляпина Софья, Новиков Роман, Тютюнова Полина, Низамова Вера, Шилович Кристина; шестиклассники Гранина Эвелина, Левковская Камила, Рыжкова Дарья; пятиклассники Берг Елизавета, Мордасова Полина, Морозова Варвара, Сафарниязова Меланья, Косогина Виктория, а также художники-иллюстраторы: Максимова Алена (11 кл.), Казарина Ангелина (8 кл.), Ошуркова Алиса (7 кл.), Плюснина Екатерина (7 кл.), Алексеева Вера (6 кл.). Школьники были разделены на 4 группы: исследователи-восстановители, оформители, сценаристы и художники-иллюстраторы. Одни готовили переписку для публикации, оформляли альбом, другие рисовали иллюстрации. Результатом этой коллективной работы стал рукописный альбом «Ты для меня дороже всего на свете…», в который вошли тексты 37 писем и 6 телеграмм.

Отметим, что в Год памяти и славы (2020) этот школьный проект победил на региональном этапе акции «Я – гражданин России».

А 22 сентября во Всеволожском центре образования был представлен красивый 89-страничный альбом, изданный региональной общественной организацией «Клуб любителей животных «Котейка» в рамках Программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района.

Разделить радость школьников и организаторов от прикосновения к истории любви в этот день пришли начальник отдела культуры администрации района Дарья Воробьёва, председатель Всеволожской территориальной организации профсоюза работников народного образования Татьяна Маркова, руководитель исполкома Народного фронта Ленинградской области Галина Синкевич, крупнейший коллекционер «всего о кошках» Светлана Егорова, ведущий специалист отдела по воспитанию и дополнительному образованию Ирина Шмакова и другие.

По замыслу организаторов и вдохновителей проекта, альбом будет представлен на уроках мужества во всех учебных заведениях района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА