Во Всеволожском районе работают мобильные пункты вакцинации против гриппа

В Ленинградской области проходит осенняя кампания вакцинации против гриппа. Сделать прививку можно в любой медицинской организации региона, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во Всеволожском районе передвижные амбулатории дежурят по более чем 20 адресам. С подробным графиком можно ознакомиться на сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

На конец сентября прививку от гриппа сделали свыше 251 тысячи жителей Ленинградской области. Однако пройти вакцинацию должны не менее 60% от населения региона, а это порядка 1 171 тысячи человек.

В зоне повышенного риска находятся пожилые люди, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, соцработники и представители сферы обслуживания. Помимо вакцинации, рекомендуется соблюдать и другие меры самозащиты – не вступать в контакт с лицами, имеющими признаки ОРВИ; обрабатывать руки после контакта с поверхностями в общественных местах, при посещении мест массового скопления людей – использовать медицинские маски или респираторы.