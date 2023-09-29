Во Всеволожске стартовал проект «Мама-предприниматель»

Декретный отпуск и грудной ребёнок на руках не помеха для открытия собственного дела – уверены молодые мамы из Ленинградской области. Все они – участницы федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель», стартовавшего во Всеволожске 25 сентября.

Доказать, что совместить воспитание детей и ведение бизнеса можно, решились более 70 участниц, 35 из них прошли первичный отбор и приглашены на обучающую программу. Автор лучшего бизнес-плана получит грант в 100 тыс. рублей на развитие стартапа.

– Сегодня у нас собрались самые предприимчивые женщины региона, – рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Обещаем, что будет интересно и познавательно! Впереди пять дней обучения. Интенсивное «погружение» в тренинги позволит окунуться в деловую атмосферу. Опытные тренеры помогут структурировать бизнес-планы участниц и сделать пригодными для жизни. Участие в программе «Мама-предприниматель» – это первый важный шаг. Мы, со своей стороны, постараемся сделать так, чтобы и в будущем на каждом этапе жизненного цикла бизнеса женщинам-предпринимателям были доступны различные меры поддержки.

Для деловых дам организуют выезд к предпринимательницам, которые сумели добиться значимых успехов на этом поприще.

Многодетная мама Виктория Зверева из Романовки пришла на проект с третьим ребенком – полугодовалым Егоркой. Вместе со своей компаньонкой Ириной Коваленко они затеяли подарочный бизнес: продают разные красивые воздушные шары, изготавливают съедобные букеты из сладостей и мясной продукции.

– Очень хочется победить, – откровенно говорят девушки. – Нашей студии нужны средства на приобретение оборудования. Думаем, что у подарочного бизнеса большое будущее. Наша фишка и конкурентное преимущество в том, что мы делаем свою продукцию не на дому, а в специально оборудованном помещении. Кроме того, букеты из продуктов, фруктов или колбас являются хитом современных подарков.

– Дети вдохновляют на открытие своего дела, – рассказывает Наталья Филенко из Янино. – Благодаря сыну я решила открыть курс по развитию речи.

Выпускница Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Ирина Куликовская пришла на программу «Мама-предприниматель» в «интересном положении» и с нулевыми знаниями в бизнесе. Предпринимательского опыта у женщины нет, зато есть амбиции и огромное желание начать своё дело.

– Я хочу открыть студию по фитнесу, – говорит будущая мама. – Все лето штудировала объявления, чтобы найти место для бизнеса. «Стартануть» можно и с ребёнком на руках. У меня хорошие помощники: муж и мама, так что бизнес будущим родам не помеха! Если получу 100 тысяч, потрачу эти деньги на открытие собственного дела. Кроме того, считаю, что в бизнесе нужны знания, поэтому пришла на проект, чтобы принять участие в тренингах и получить необходимый багаж осведомленности, грамотности и компетенции. Буду прилежно посещать и конспектировать все лекции, чтобы ничего важного не пропустить.

– Я сама мама двоих детей, – присоединяется к разговору Елена. – Когда много работала, мои дети даже не знали, кем я работаю. Как-то в школе их спросили: кто ваша мама? Они ответили: она студентка, еще любит мультики смотреть и спать на диване. Я так расстроилась! И попросила мужа провести с детьми беседу на тему роли матери в семье. Да простят меня мужчины, но мне кажется, что труд женщины-предпринимателя в нашей стране недооценен. А вы, милые девушки, не бойтесь начинать свой бизнес, учиться, ошибаться.

– Каждый раз мы не перестаём удивляться идеям и тому энтузиазму, с которым приходят на программу участницы, – отмечает Ирина Кондратьева. – В ходе проекта представители центра «Мой бизнес» всегда подчеркивают те меры поддержки, которыми могут воспользоваться слушательницы. В программе главное не победа, а участие. У нас есть примеры, когда женщины разных выпусков, не выигравшие грант, приходили к нам за консультациями, разработкой бизнес-плана, сертификацией, PR-поддержкой. «Мама-предприниматель» – отличное место для коллабораций. По итогам прошлогодних программ некоторые девушки объединяются и делают общее дело.

Ирэн ОВСЕПЯН

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