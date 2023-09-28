Во Всеволожском районе запустят горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Осень – пора простуд и вирусных заболеваний. В это время года организм, не привыкший ещё к слякоти и холодному ветру, легко подвержен различным инфекциям. Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в СПб и ЛО запускают горячую линию, которая поможет жителям разобраться в актуальных вопросах по профилактике гриппа и ОРВИ.

В период со 2 по 13 октября жители Всеволожского района могут проконсультироваться о сезонных респираторных заболеваниях – в каких случаях следует обращаться к врачу, когда проходит прививочная кампания против гриппа, как отличить недомогание от первых признаков болезни? Специалист поможет разобраться как в общих вопросах, так и в конкретных ситуациях.

Горячая линия будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, вопросы можно будет задать по тел. 8 (813-70) 22-015. Разъяснения жителям даст специалист Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».