Во Всеволожске пройдет благотворительный сбор макулатуры

В среду, 4 октября, активисты проведут благотворительный сбор макулатуры в поддержку школьницы из Всеволожска Далилы Левичевой. Неравнодушные жители могут принести бумагу на вторичную переработку, а вырученные средства будут пожертвованы на лечение ребенку.

Далила Левичева – 10-летняя жительница Всеволожска, подающая надежды спортсменка, отличающаяся трудолюбием и целеустремленностью. Перед началом учебного года девочка, как обычно, проходила осмотр у спортивного врача и сдавала необходимые анализы. Однако полученные результаты оказались тревожными. В ходе последующего исследования девочке поставили сложный диагноз: апластическая анемия, тромбоцитопения, киста холедоха. Лечение дорогостоящее – Далиле необходима операция в Израиле.

К помощи ребенка подключился благотворительный фонд «Алеша». Активисты Всеволожского района не остаются в стороне: участники группы «Макулатура детям Всеволожск / благотворительность» совместно с «ВсевЭкоЦентром» запустили сбор макулатуры в поддержку Далилы Левичевой.

Все желающие помочь ребенку, а заодно позаботиться об экологии, могут принести макулатуру 4 октября с 8.00 до 9.00 к точке сбора у Всеволожской школы № 2 (Всеволожск, улица Межевая, дом 10). Принимаются офисная бумага и картон (желательно его отсортировать отдельно), книги, журналы, газеты, буклеты, листовки, упаковки от продуктов и прочее.

Если вы хотите сдать макулатуру в другое время, вы можете посетить «ВсевЭкоЦентр» (Всеволожск, улица Пушкинская, 128А), предварительно позвонив по телефону центра +7 (921) 909-10-28. Также по всем вопросам благотворительного сбора вы можете связаться с куратором Светланой Гарифуллиной по телефону +7 911 922-51-99.

Фото БФ «Алеша»