Во Всеволожске появились новые общественные пространства

27 сентября во Всеволожске на территории между Колтушским шоссе и домом № 21 на улице Ленинградской прошла торжественная церемония открытия нового общественного пространства «Нижний парк».

С приветственным словом выступил председатель совета депутатов Станислав Богдевич. Он рассказал о том, что уже сделано во Всеволожске для улучшения качества жизни горожан, и поделился планами на будущее, в частности, рассказал о том, какие работы будут проведены в Нижнем парке.

Предусматриваются: устройство покрытий и оснований, наружное освещение, ливневая канализация, газоны. На территории организованы места для отдыха взрослых, подростков, молодых людей и места отдыха для старшего поколения. Значительная часть отведена под прогулочную зону. При выборе покрытий учтено положение основных транзитных путей. В целях безопасности особая роль отводится освещению. В рамках II этапа работ по благоустройству Нижнего парка предусмотрено размещение детского оборудования. Выполнение II этапа работ запланировано на 2024 год.

«Почему название «Нижний парк»? Так получилось, что парк возле Дома культуры – «Верхний», а этот – «Нижний». Теперь у нас, как в Петергофе. Мы работаем над хорошим переходом из того парка в этот. И ни в коем случае не остановимся на достигнутом», – подчеркнул Станислав Владимирович.

После торжественного момента «перерезания красной ленточки», в котором приняли участие и.о. главы администрации района Анна Попова и почётный гражданин города Всеволожска, почётный строитель России Владимир Тюленев, приглашённые гости и жители близлежащих домов с удовольствием прошлись по новой, ухоженной территории. А кто-то сразу же занялся спортом. Состоялись первые занятия по «северной ходьбе».

По завершении торжественного мероприятия руководители района и города осмотрели ещё один объект благоустройства, расположенный на улицах Дружбы и Связи в микрорайоне Бернгардовка, где встретились с жителями и ответили на интересующие их вопросы.

На этой общественной территории установлены игровые и спортивные комплексы, созданы аккуратные зоны отдыха с крытыми скамейками. Большое внимание уделено общему виду территории – объекты выполнены в спокойных тонах, акцент сделан на использование деревянных материалов.

Помимо непосредственно игровой площадки, благоустройство охватило и близлежащую территорию. Теперь жители смогут отдохнуть на скамейках-качелях в окружении гармонично подобранных архитектурных форм, часть из которых в ближайшее время будут превращены в цветники.

Есть здесь и специальные стоянки для велосипедов. Также по всей территории установлены урны и продуманная система освещения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА