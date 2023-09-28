Волонтеры помогут привести в порядок территорию сгоревшей «Рутении»

Общественная палата Всеволожского района приглашает на субботник и воскресник в Детской конной академии «Рутения», пострадавшей от пожара.

Субботник состоится 30 сентября с 10.00 до 14.00, а воскресник – 1 октября с 10.00 до 14.00. Волонтеры будут разбирать завалы после пожара. Желающих принять участие просят связаться с координаторами через личные сообщения группы «Детская конная академия «Рутения» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: +7 921 993-09-54.

Необходимо надеть старую одежду, которую не страшно испачкать сажей, резиновые сапоги и иметь при себе перчатки.

Напомним, что 23 сентября во Всеволожске случился мощный пожар – горели постройки детской академии «Рутения». Огонь охватил центральное здание с манежем, конюшней и рестораном. Вблизи очага пожара находились дети, лошади, куры и кролики – всех удалось вовремя вывести. Прибывшим на место спасателям потребовалось немногим больше часа, чтобы локализовать разъяренную стихию. Ни один человек и ни одно животное не пострадали.

Причиной пожара могла стать неисправная проводка. Такую версию считают одной из наиболее возможных в прокуратуре Ленинградской области – об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.