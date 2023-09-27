Секрет её молодости

Наша собеседница – тёзка героини из фильма Георгия Данелия «Мимино», которую сыграла народная артистка России Елена Проклова. По иронии судьбы знаменитую на всю страну крылатую фразу про Ларису Ивановну ей повторяли не раз. Таким образом представители сильного пола старались добиться её расположения. И это неудивительно: уже через минуту общения все оказываются во власти её редкостного обаяния.

Знакомьтесь, активистка Совета ветеранов микрорайона Котово Поле города Всеволожска – Лариса Ивановна Григорьева. В свои 80 «с хвостиком» женщина прекрасно выглядит, занимается волонтёрством и уделяет много времени общественной деятельности. Особых секретов её молодости просто нет: она ведёт здоровый образ жизни, не имеет никаких вредных привычек и просто радуется жизни. Лариса Ивановна никогда не теряет оптимизма, хотя прожила нелегкую жизнь, полную тревог и испытаний. Родилась наша героиня в 1942 году в эшелоне на железнодорожной станции Донгузская при эвакуации в Чкаловский район Казахской ССР.

Военное детство

– Родители поженились ещё до начала Великой Отечественной войны, в тогда ещё мирном Всеволожске, – рассказывает Лариса Ивановна. – Они, как и все молодые в их возрасте, мечтали о счастливой и беззаботной жизни. Но судьба распорядилась иначе – началась блокада. Как-то быстро подступил голод. Сказать, что им было тяжело в то время, – значит ничего не сказать. Из историй, что рассказывала мне мама о тех страшных днях, больше всего запомнилась смерть дедушки. Он погиб от голода.

По словам Ларисы Григорьевой, родителям удалось выжить тогда, когда воинскую часть, в которой служил отец, решили передислоцировать в Казахстан, куда он взял с собой беременную жену. В Средней Азии в июне победного 1945 года у Ларисы родилась сестра Ольга.

– Блокада оставила неизгладимый и незабываемый след в памяти родителей и их близких, – рассказывает Лариса Ивановна. – Горем и ужасом на судьбах многих людей отпечатались те страшные дни. Моя тётя, сестра отца, в свои пятнадцать выглядела как старушка. Во время эвакуации в эшелоне к ней кто-то обратился, бросив на ходу: «Подвинься, бабуся!» Сумев сохранить жизнь, они лишились детства.

После войны семья вернулась из эвакуации назад, во Всеволожск, где восьмилетняя Лариса пошла в школу.

– Лучше всего мне давалась литература, – рассказывает наша героиня. – Несмотря на плохое зрение, я много читала. Самое любимое произведение – «Анна Каренина» Льва Толстого. А вот немецкий язык не любила. Всегда считала этот предмет «вражеским». Жили мы бедно. Отец забрал к нам на воспитание племянницу, мама – племянника. Представляете, восемь человек в крошечной комнатушке! Время тогда было тяжелое. Родители ели очистки от картошки, а корнеплодом кормили детей. Ловили лягушек и готовили их. Лягушачье мясо было белым и, как нам казалось, очень вкусным. Помню, мама крутилась как белка в колесе, чтобы помочь отцу. Будучи учительницей, она научилась шить и продавала на «барахолке» одежду. Папа работал токарем на военном заводе. Получив ссуду, отец построил шлакобетонный дом. Постепенно под мирным небом жизнь нашей советской семьи стала налаживаться.

Каждое время интересно

После школы и трудовой практики Лариса Ивановна устроилась на работу в Центральное конструкторское бюро кинематографии НПО «Экран», где проработала 47 лет. За годы трудовой деятельности освоила много смежных профессий: от химического покрытия линз до сборки кинообъективов. За многолетнюю работу Ларисе Ивановне присудили звание «Ветеран труда».

Несмотря на столь почтенный возраст, Лариса Ивановна придерживается активной жизненной позиции, увлеченно занимается садоводством. Во Всеволожске многие видели красивую и ухоженную придомовую территорию на улице Вокка, 12/1. Так вот, это дело её рук. Она активная участница «Ветеранского подворья».

– Обидно только, когда всю эту красоту не ценят, – печалится собеседница. – На днях проходила мимо мамаша с коляской, сорвала ромашки и рассыпала по дороге. На мое замечание отреагировала нецензурной бранью. Разве так можно?

…Сейчас на ее журнальном столике аккуратно сложена стопка любимых «Всеволожских вестей», которые она разносит каждую пятницу ветеранам. За все 29 лет, что газета существует, она не пропустила ни одного номера.

– Вам наверняка многие задают этот вопрос: в чём секрет долголетия?

– Я всегда в работе, никогда без дела не сижу, может, поэтому и сохранилась хорошо. Жизнь в 80 лет заиграет новыми красками, если вы найдёте полезное занятие. Я долго пела в хоре и думаю, что это помогло повысить умственную активность, улучшить память. Знаете, каждое время интересно по-своему. Ничего страшного нет в тех изменениях, которые произошли.

Родиться в войну, работать со школьной скамьи и до старости не покладая рук, не жалуясь на усталость, достойно вырастить детей и внуков и всегда надеяться на лучшее – вот хороший пример для подрастающего поколения. Желаем Ларисе Ивановне не терять оптимизма! Пусть здоровье не подводит и радуют родные и близкие!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА