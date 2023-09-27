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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти проверят систему оповещения ЧС

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На следующей неделе, 4 октября, в Ленинградской области пройдет комплексная проверка системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

По плану 4 октября в период с 10 до 11 часов будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах Ленинградской области, а также по каналам телевидения с 10.43 до 10.44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

Во время плановой проверки жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие.

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