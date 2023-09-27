В Колтушах прошли чемпионат и первенство Всеволожского района по спортивному ориентированию

В прошлое воскресенье в лесной зоне Колушских высот в районе поселка Воейково состоялись чемпионат и первенство Всеволожского района по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-классика». Более 100 спортсменов в возрасте от 8 до 19 лет, несмотря на погоду, приехали сюда, чтобы принять участие в борьбе за медали и за право войти в сборную команду района. В этот день было разыграно 10 комплектов наград для пяти возрастных групп. Юным спортсменам предстояло пройти дистанции от 1700 метров до 7 км, отмечаясь на контрольных пунктах числом от 5 до 34.

Эти старты были хоть и традиционными, но все же особенными. «Пикантности», зрелищности и интриги им придавали не только рельеф, сложность маршрутов и большое количество контрольных пунктов. В ночь на 24 сентября здесь прошел приличный дождь, но мокрая трава, скользкий грунт и лужи на открытых участках трассы, казалось, только добавляли спортсменам задора и оптимизма. Чистые и «нарядные», в «модной», современной экипировке они подходили с картами к месту старта. К финишу участники «кросс-классики» появились чумазые и мокрые с ног до головы, но радостные и удовлетворенные. Своими впечатлениями поделилась воспитанница секции спортивного ориентирования ВЦФКС из Кузьмоловского Варвара Трофимова. Девушка рассказала:

– Я пришла в этот вид спорта по совету подруги в 2016 году в возрасте девяти лет и сразу же его полюбила. Мне нравится, что здесь, наряду с общефизическим развитием и тренировкой выносливости, хорошо развиваются смекалка и способность к решению нестандартных задач. Соревнования часто проходят в незнакомых местах, а на маршруте спортсмена всегда ожидает много нового и неожиданного, и к этому нужно быть всегда готовым. Сегодняшние старты были очень интересными и сложными даже не из-за погоды, мокрая одежда и обувь – это не катастрофа. Тренеры к этому морально готовят с первых дней, поэтому у нас всегда есть в запасе сухая и теплая «сменка». Понравилась сама атмосфера, организация и место проведения. Получила массу позитивных эмоций от соревнований и от общения. Ну, и конечно, порадовала очередная золотая медаль.

Спортивная удача, физическая подготовка и сила духа помогли преодолеть погодные сложности и подняться на высшую ступень пьедестала Диане Кургузкиной, Даниилу Соколову, Алане Карасаевой, Георгию Ткаченко, Маргарите Фоменковой, Марку Богдану, Маргарите Цветковой, Кириллу Мулинову, Варваре Трофимовой, и Михаилу Пашкову.

Этими соревнованиями всеволожские ориентировщики закрыли летний стартовый сезон и выявили достойных представлять наш район на региональном уровне. Спортивное мероприятие было организовано сотрудниками МАУ «Всеволожский Центр физической культуры и спорта».

Александр СОРОКИН

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