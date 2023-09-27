В Буграх установили проекционный пешеходный переход

Возле Бугровской школы установили первый в поселке проекционный пешеходный переход. Яркая разметка наносится на дорогу при помощи мощных проекторов, она не стирается со временем и отлична видна в темноте и плохих погодных условиях.

Напомним, что оборудование устанавливается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Лазерные» зебры показывают высокую эффективность в сложных погодных условиях – на видимость разметки не влияют ни снег, ни дорожная пыль.

При этом техника способна работать в широком температурном диапазоне, производители утверждают, что проектор функционирует даже в сильные морозы до -40 градусов.

Фото пресс-службы администрации Бугровского СП