Во Всеволожске во Дню глухих показали праздничную программу на языке жестов

В КДЦ «Южный» ко Всемирному дню глухих прошел необычный концерт. В зрительном зале в этот день здесь в основном разговаривали языком жестов. Но это совсем не мешало людям ощущать праздничную атмосферу.

В стране поддержкой неслышащих и слабослышащих людей занимается Всероссийской общество глухих. Оно объединяет более ста тысяч человек. Для их комфортного образа жизни успешно развивается программа «Доступная среда».

– Сегодня мы собрались, чтобы отметить наш праздник. Немногие из нас знают, что первые училища для глухих детей были открыты в западных губерниях России. В городе Пярну еще в 1690 году было создано небольшое частное училище для глухих. Его основателем стал профессор Якоб Вильде. А уже первая российская школа для глухонемых появилась в 1802 году при Александре I. При нем же было основано первое высшее учебное заведение, обустроенное по европейским стандартам, – рассказали в своём обращении к собравшимся ведущие мероприятия.

Оказывается, язык глухонемых сравнивают с китайским. Один жест – одно слово. Одновременно его можно показать и при помощи пальцевой азбуки. Такая речь называется дактилологией. Именно с её помощью люди говорят на языке той страны, где они живут.

Ещё в рамках Международной недели глухих, которая проходила с 18 по 24 сентября, была разработана программа «Из малых шагов создаются большие успехи», цель которой – рассказать слышащим людям не только о проблемах глухих, но и показать, как неслышащие их преодолевают, поделиться историей успеха и найти своё место в этом мире.

За несколько минут до начала концертной программы мы поговорили с председателем Общества глухих Всеволожского района Анной Максимовой. Еще шестилетним ребенком она после болезни потеряла слух. Училась в специальной школе, потом поступила в техникум в группу со специальным переводчиком. Последние четырнадцать лет возглавляет районное общество глухих.

– Сегодня для нас действительно большой праздник. К нам приехали гости из Санкт-Петербурга. Артисты будут показывать свои номера на жестовом языке, – пояснила собеседница.

Затронули мы тему подрастающего поколения с проблемами слуха.

– Для детей создаются специализированные садики, потом они учатся в школах, где изучают жестовый язык, читают по губам. Впоследствии поступают в высшие учебные заведения. Там они коммуницируют свое общение с окружающим миром с помощью сурдопереводчиков. Именно эти специалисты являются связующим звеном между глухими и слышащими, – продолжает Анна Павловна.

В наш разговор вступает педагог дополнительного образования и сурдопереводчик Марина Дуркина: «Если человек рождается глухим, он, естественно, не слышит и не знает, что такое звук. Когда ребенок попадает в садик, там у него развивают слух через слуховой аппарат. Кроме этого, мир звуков детям объясняют на примерах. Например, низкий звук – идет медведь, если высокий – летит птичка. В качестве наглядного примера показывают иллюстрации. Также в дошкольных учреждениях работают сурдопедагоги, дефектологи. Они проговаривают со своими учениками каждое слово. Когда ребенок растёт, во всех специализированных учебных заведениях висят текстовые таблички. Они рассказывают обо всех находящихся в помещении предметах. Делается это для того, чтобы ребенок с детства запоминал их название. Слышащие дети делают это автоматически. Глухому человеку сначала необходимо визуально показать, что это дерево. А потом продублировать на языке жестов. В таких школах своя методика обучения, в отличие от обычных учебных заведений, – рассказывает Марина.

Затронули мы тему и семейных ценностей.

– Конечно, все зависит от самого человека. Как родители относятся к своему ребенку, как воспитывают. Зачастую будущие пары находятся в одной среде, посещают одни мероприятия. У них появляются общие интересы. У таких пар впоследствии рождаются здоровые дети. Малыши с ранних лет спокойно воспринимают своих отцов и матерей. Они с ними изучают язык жестов, впоследствии становятся хорошими сурдопереводчиками. Бывает и наоборот: дети закомплексованы и стесняются своих родителей. Расскажем о себе. Я, например, слабослышащая, супруг совсем не слышит, но у нас здоровые дети. Они учатся в обычной школе, ничем не отличаются от своих сверстников. Когда мы вместе находимся в общественных местах, совершенно не комплексуют. Главное, быть уверенным в себе, – продолжает моя собеседница.

Марина Дуркина говорит, что сегодня общество повернулось к неслышащим людям, совершенно нет негативного отношения, это очень приятно.

Все концертные номера зрители провожали продолжительными аплодисментами. Особенно зрителей поразили выступление актеров, выпускников института искусств. Молодые люди только в этом году окончили РГСАИ и теперь свои силы пробуют на большой сцене. С ребятами удалось немного пообщаться между музыкальными номерами прямо за кулисами. Между собой они общаются жестами.

– Кто-то из нас учился пять, кто-то шесть лет. Сейчас у нас много концертных номеров. В нем мы изучаем искусство глухих и слышащих людей. Мы пытаемся соединить два этих направления. Вначале это было довольно сложно, теперь, с опытом, стало полегче. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. К этому концерту готовились почти месяц. На репетиции ходили каждый день. Кроме творчества, у каждого из нас есть свое хобби. Валерия пробует свои силы как оператор, Татьяна ищет себя в фотографии, Костя сочиняет музыку, Ваня у нас аниматор, – рассказали артисты о себе.

Ну что же, желаем ребятам творческих успехов!

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото автора