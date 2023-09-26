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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Делегация из Бреста посетила город-побратим Сертолово

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Дружбе городов-побратимов, белорусского Бреста и российского Сертолово, в нынешнем году исполняется 14 лет. Начиная с 2009 года регулярные визиты сертоловчан и брестчан друг к другу стали доброй традицией. Очередной такой визит друзей-белорусов на ленинградскую землю начался 22 сентября. На перроне Витебского вокзала поезд с гостями из братской Белоруссии встречали представители совета депутатов, администрации, общественных организаций, учреждений и предприятий города Сертолово.

В ходе визита на сертоловской земле стартовал второй этап Международной патриотической акции «Россия – Беларусь: единая история, единое будущее – 2023».

Прошедшим летом, в июне нынешнего года, в ходе первого этапа этой патриотической акции сертоловская делегация традиционно посетила Брест, приурочив визит ко Дню памяти и скорби 22 июня. В Белоруссии эта трагическая дата носит название День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Брестские гости из братской Белоруссии прибыли на ленинградскую землю, чтобы вместе с сертоловчанами почтить память героических защитников общего Отечества, мужество и стойкость ленинградцев, проявленные в годы немецко-фашистской блокады города.

Старт целому ряду мероприятий, запланированных для белорусских друзей, был дан в полдень 22 сентября на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где уже в 15-й раз по инициативе сертоловских ветеранских организаций состоялась Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда».

Затем белорусские гости посетили экспозицию общественной некоммерческой организации – патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ», где были представлены коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Великой Отечественной войны. Выставка-экспозиция произвела большое впечатление на белорусских друзей.

Во второй день гости посетили мемориал «Разорванное кольцо», где делегации Бреста и Сертолово возложили венки к Вечному огню, после чего отправились в Центральный военно-морской музей «Дорога жизни» на экскурсию, посвящённую великому подвигу ленинградцев во время героической обороны города.

Михаил БОНДАРЧИК
Фото издания «Петербургский рубеж»

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