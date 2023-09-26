Объявление

В границах Санкт-Петербург Финляндской дистанции пути (ПЧ-14) планируется проведение аварийных работ в зоне железнодорожного переезда: «32 км» перегона Токсово — Пери 32 км 40 м (железнодорожная платформа Осельки).

Ограничение движения по одной полосе будет производиться: с 22-00 26.09.2023 г. до 00-00 26.09.2023 г.; с 06-00 27.09.2023 г. до 08-00 27.09.2023 г.; с 22-00 28.09.2023 г. до 00-00 28.09.2023 г.; с 06-00 29.09.2023 г. до 08-00 29.09.2023 г.

Полное закрытие железнодорожного переезда будет производиться: с 00-00 26.09.2023 г. до 06-00 27.09.2023 г.; с 00-00 28.09.2023 г. до 06-00 29.09.2023 г.;

Ответственный представитель за организацию технического сопровождения работ и обеспечения сохранности объектов действующей железнодорожной инфраструктуры от Санкт-Петербург Финляндской дистанции пути (ПЧ-14) — начальник 5 эксплуатационного участка Тарасов Аркадий Иванович (8-911-661-65-21).