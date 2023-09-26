Новый состав Общественной палаты Всеволожского района приступил к работе

21 сентября избрана Общественная палата IV созыва Всеволожского муниципального района, всего 30 человек. Этот независимый коллегиальный орган осуществляет свою деятельность на общественных началах и ставит целью эффективное взаимодействие граждан с органами местного самоуправления.

Учёт законных интересов граждан, защита их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики по вопросам экономического и социального развития, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществление общественного контроля в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» являются важнейшими задачами Общественной палаты.

Одной из главных целей Общественной палаты является развитие институтов гражданского общества, к которым относятся некоммерческие общественные организации и объединения, поэтому в её составе 21 представитель некоммерческого сектора Всеволожского района. Среди них волонтёры, которые оказывают помощь бойцам СВО и общественной организации «Общество «Блокадный детский дом»; инициаторы проведения акций по уборке мусора на берегах рек и озёр и организации мероприятий для детей и подростков; автор проектов «Мусор на бегу» и члены Всероссийского общества охраны памятников; член консультационного Совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области и председатель ВРОО «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни», представители ветеранских и молодёжных организаций.

Председателем Общественной палаты избрана известный общественный деятель, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко, которая в Общественной палате III созыва возглавляла комиссию по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма. По итогам работы комиссия была награждена Благодарностью Общественной палаты Ленинградской области. Заместителем председателя избрана Елена Ивановна Фролова, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни», а ответственным секретарём – Ермолаев Антон Сергеевич, житель деревни Коккорево, принимавший активное участие в работе рабочей группы по сбору и обобщению предложений для разработки концепции возрождения народного музея «Дорога Жизни».

– Если учесть, что Всеволожский район самый крупный муниципальный район Российской Федерации, то Общественной палате предстоит большая работа по формированию институтов гражданского общества, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными объединениями, а это очень важная составляющая нашей повседневной жизни, которой сейчас правительство Ленинградской области уделяет пристальное внимание. Я надеюсь на плодотворную командную работу, так как многих членов палаты давно знаю по их добрым делам, а 8 человек являются членами «Команды-47» по итогам прошлого года, – сказала Ирина Гуреева-Дорошенко.

В своей деятельности Общественная палата оказывает информационную и методическую поддержку общественным организациям, способствует привлечению представителей некоммерческого сектора к формированию и реализации муниципальной политики в экономической и социальной сферах, поддерживает гражданские инициативы. В целях поддержки гражданских инициатив, направленных на развитие народного творчества и патриотического воспитания молодёжи, Общественная палата приняла решение поддержать инициативу Натальи Булгаковой о создании выставочного проекта, имеющего своей целью сохранение памяти о воинском и гражданском долге участников афганской войны – воинов-афганцев, посвящённого 35-летней годовщине окончания войны, которая будет отмечаться в 2024 году.

Пресс-служба Общественной палаты Всеволожского муниципального района Ленинградской области